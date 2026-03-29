Vergessen vom Fernsehen? Was machen die deutschen Ikonen der Neunziger heute? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von saro Dieter Landuris (l.) und Bärbel Schäfer (r.): Wie haben sich die beiden TV-Stars seit den Neunzigerjahren verändert? Bild: IMAGO / APress / IMAGO / United Archives / IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Sven Simon

Längst sind ihre "BRAVO"-Star-Ausschnitte im Altpapier gelandet. Doch die Gesichter der Daily Soaps und Wellenreiter des Talkshow-Booms bleiben Idole ihrer Zeit. Erinnerst du dich noch an diese Stars?

Talkshow statt Therapie Die 1990er-Jahre veränderten das Fernsehen. Junge Schauspieltalente schliffen ihr Handwerk in täglichen Soap-Fabriken wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Verbotene Liebe", während Normalos das Fernsehsofa gegen den Talkshow-Tresen tauschten. Bei den neuen Stars der Stunde, Hans Meiser, Arabella Kiesbauer und Johannes B. Kerner breiteten sie ihre Beziehungs-Katastrophen, Familiendramen und persönlichen Abgründe vor einem Millionenpublikum aus. Comedy erlebte mit "Samstag Nacht" einen Boom, und der Krimi avancierte zum Lieblings-Genre der Nation. Einige Stars waren damals so präsent, dass man sie für unersetzlich hielt. Millionen schalteten ihretwegen ein. Doch nicht alle konnten ihre Karriere fortsetzen. Wir erinnern an abgesetzte Ikonen.

Jürgen Fliege bei einer Friedensprozession am Karfreitag unter dem Motto "Frieden kennt keine Brandmauern". Bild: IMAGO / Future Image

Jürgen Fliege Es begann 1992 mit Hans Meiser und endete 2013 mit "Britt - Der Talk um eins". Die Talkshow-Ära war ein echtes Phänomen der 1990er-Jahre. Hier wurden Themen wie "Meine Mutter verbietet mir die Pille", "Alle hänseln mich, weil ich so hässlich bin" (beide Themen bei Bärbel, 1999) oder "Deine Kneipe ist dir wichtiger als unsere Beziehung" (Sonja, 1999) heiß diskutiert. 1994 versuchte die ARD mit einem Format dagegenzuhalten, das den bunten Themen der Privatsender ein wenig seriöser entgegentreten wollte. "Fliege" war die 16 Uhr-Talkshow des Fernseh-Pfarrers Jürgen Fliege, die soziale und theologische Themen aufgriff: "Gibt es ein Leben nach dem Tod", "Ich habe meinen Glauben verloren" oder "Meine Tochter redet nicht mehr mit mir". Elf Jahre verabschiedete Jürgen Fliege die Zuschauer:innen seiner Talkshow im Ersten einem beruhigenden "Passen Sie gut auf sich auf!" in den Rest des Nachmittags. Doch zuletzt wurden es immer weniger, sodass er im September 2005 schließlich der Telenovela "Sturm der Liebe" weichen musste. Was kam danach? 2006 talkte Jürgen Fliege in SAT.1 weiter, jedoch nur kurz. 2010 ließ er sich vom aktiven Pfarrdienst beurlauben und wurde 2014 vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Hintergrund waren innerkirchliche Spannungen und mediale Kritik. Seine Teilnahme an Kongressen mit umstrittenen Referent:innen und die Kritik an staatlichen Maßnahmen während der Pandemie schadeten seinem Image. Heute lebt Fliege mit seiner Frau am Starnberger See und schreibt Bücher.

Meike Gottschalk Von 1995 bis 1998 spielte sie die Rolle der Sophie Lewinsky in der ARD Serie "Verbotene Liebe". Die Kellnerin in der Kneipe "Off Limits" wanderte nach einigen Beziehungsdramen übrigens mit ProSieben-Moderator Daniel Aminati, in der Rolle des Daniel Sander, nach L.A. aus. Meike Gottschalk war anschließend noch in TV-Episoden von "Die Wache", "Alarm für Cobra 11", "Soko", "Tatort" oder "Freunde fürs Leben" zu sehen.

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Was kam danach? Neben einzelnen Bühnen-Engagements ist Meike Gottschalk heute professionelle Traurednerin und gestaltet freie Zeremonien. Mit Helena Marion Scholz und Ariane Baumgartner steht sie außerdem als Comedy-Trio "Sekt and the City" auf der Bühne.

Bärbel Schäfer Bärbel Schäfer ist mit "Notruf" wieder in die deutsche TV-Landschaft zurückgekehrt. Bild: IMAGO / Sven Simon

Wenn der Titelsong "Talk to me" ertönte - schneller Beat, markante Bläser- und Synthesizer-Elemente - und eine blonde, energiegeladene Frau durch eine Drehtür in ein Fernsehstudio trat, war allen klar: Es ist 15 Uhr. Zur Nachmittags-Primetime moderierte Bärbel Schäfer eine der erfolgreichsten Talkshows der 1990er-Jahre. Hier wurden live die Ergebnisse von Vaterschafts-Tests verkündet und Familienkonflikte nacherzählt. Schäfer setzte auf private Krisen mit Eskalations-Potenzial: Schulden, Lügen, Doppelleben, heimliche Affären. Was kam danach? Nach dem Ende ihrer RTL-Talkshow 2002 zog sich Bärbel Schäfer aus dem täglichen Nachmittagsfernsehen zurück. Es war Zeit für einen Imagewechsel. Als Autorin veröffentlichte sie mehrere Bücher, darunter "Ist da oben jemand?", eine persönliche Auseinandersetzung mit dem tödlichen Autounfall ihres Lebensgefährten und ihres Bruders. "Meine Nachmittage mit Eva" erzählt von den Besuchen Schäfers bei einer der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers, Eva Szepesi. Seit 2006 ist sie mit dem Philosophen und Publizisten Michel Friedman verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Frankfurt am Main. 2024 kam das überraschende Comeback ins TV. Bärbel Schäfer übernahm die Moderation der Neuauflage der SAT.1-Doku-Reihe "Notruf", in der reale Rettungseinsätze und die Arbeit von Einsatzkräften begleitet werden.

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Jürgen Heinrich und Nadine Seiffert Jürgen Heinrich spielte in der SAT.1-Serie den Kriminalhauptkommissar Andreas Wolff, Nadine Seiffert seine Tochter Verena. Ein Mega-Erfolg damals. 1993 wurde das Team mit dem Adolf-Grimme-Preis in Bronze ausgezeichnet. Nach 173 Folgen in 13 Staffeln, die über 14 Jahre entstanden, war 2006 Schluss mit "Wolffs Revier". Der vermeintliche Tod der Titelfigur im Finale bedeutete das Ende. 2012 gab es noch mal einen Versuch, die Krimiserie neu aufzulegen. Doch der TV-Film "Wolff - Kampf im Revier" mit Stephan Luca und Nadeshda Brennicke, in dem auch Jürgen Heinrich und Nadine Seiffert erneut als Vater und Tochter auftraten, konnte nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Was kam danach? Jürgen Heinrich spielte in den vergangenen Jahren in einigen ZDF-Serien mit und übernahm kleine Rollen wie im Film "Die Beste zum Schluss" oder in der Serie "Kleo". Inzwischen ist er 80 Jahre alt. Nadine Seiffert hat sich beruflich neu orientiert. Laut ihrem LinkedIn-Profil arbeitet sie heute als Höhlenführerin bei der Stadt Oberharz am Brocken.

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Kennst du schon den Film zur Serie? Film ansehen Thriller Wolff - Kampf im Revier Verfügbar auf Joyn 91:45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mirco Wallraf Mirco Wallraf bei der Preview der History Doku-Reihe "Wigald & Fritz": Das ist bereits zehn Jahre her. Bild: imago/Future Image

Mit "Verbotene Liebe" begann Mitte der 1990er-Jahre seine Karriere. Als Ramon Santos starb er den dramatischen Serientod in den Armen von Christian Wunderlich - damals ebenfalls ein angesagter Teenie-Star, der heute übrigens als Synchronsprecher und Kinderbuchautor arbeitet. Die nächste Langzeit-Rolle spielte Mirco Wallraf in der ARD-Serie "Marienhof". Danach folgte bis 2017 die bayerische Familienserie "Dahoam is Dahoam". Was kam danach? 2024 sah man den Schauspieler nochmal in einer Gastrolle in zwei Folgen der SAT.1-Serie "Für alle Fälle Familie" wieder. Seitdem ist es still geworden um den ehemaligen Soap-Star.

In dieser "Für alle Fälle Familie"-Episode spielt Mirco Wallraf mit Ganze Folge Für alle Fälle Familie Verrat Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.10.2024 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Susan Stahnke So sah Susan Stahnke 2018 aus - mittlerweile wurde es ruhig um die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin. Bild: imago images / Eventpress

1992 war sie mit 24 Jahren die bis dahin jüngste Sprecherin der "Tagesschau". Susan Stahnke legte im Ersten eine beachtliche Karriere hin. Doch das nahezu sakrale Image der Sendung engte sie ein. Sie sehnte sich nach mehr Show, mehr Entertainment, mehr Präsenz in anderen Formaten. Im Anschluss an ein 1999 für das Magazin "Gala" entstandenes erotisches Fotoshooting kam es zwischen Stahnke und dem Sender zum Bruch. Es folgten einige Fauxpas, die medial ziemlich ausgeschlachtet wurden: In einer Talkshow kündigte sie an, ihr würden bereits Angebote aus Hollywood vorliegen, doch der große Durchbruch als Schauspielerin blieb aus. Eine öffentliche Darmspiegelung für das Magazin "stern TV" brachte ihr zwar den Felix Burda Award, vor allem aber Häme und Spott. Was kam danach? 2004 versuchte sie ein Comeback im Dschungelcamp, bekam allerdings Gegenwind von Lästerzunge Caroline Beil. Ihre Karriere, die so vielversprechend angefangen hatte, war so gut wie vorbei. 2017 folgte der Antrag auf Privatinsolvenz. Von 2007 bis 2023 moderierte sie bei den Regionalsendern Hamburg 1 und TV Berlin eine eigene Talkshow mit dem Titel "Tischgespräch", in der sie Promis interviewte.

Dieter Landuris Dieter Landuris war kürzlich bei der Weltpremiere des deutschen Filmes "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" zugegen. Bild: IMAGO / Sven Simon

Die ProSieben-Serie "Alles außer Mord" machte Dieter Landuris alias Uli Fichte 1994 berühmt. Man kannte sein Gesicht bereits aus "Otto - Der neue Film" oder "Lehrer Doktor Specht", doch die Ermittlungen des planlosen Privatdetektivs unter dem Motto "Ich mache alles - außer Mord!" trafen damals einen Nerv. Trotzdem war nach 14 Folgen Schluss, obwohl zahlreiche deutsche Schauspiel-Stars in der Serie auftraten: Christiane Paul, Jasmin Tabatabai, Ann-Kathrin Kramer, Sophie von Kessel, Muriel Baumeister und Esther Schweins. Was kam danach? So ganz weg vom Bildschirm war Dieter Landuris nie. Nebenrollen in diversen TV- und Kinoproduktionen wie zum Beispiel "Wilsberg", "München Mord" oder "Monster On A Plane", ein deutscher Creature-Feature-Horrorfilm. Landuris spielt Theater, singt und synchronisiert. Dennoch blieben die großen Hauptrollen aus.

Sabine Bohlmann Sabine Bohlmann ist bekannt für die Sprechrolle der Lisa Simpson. Bild: IMAGO / Christian Grube