Jubiläum einer BR-Sendung "Der Bulle von Tölz"-Star plant TV-Comeback: In dieser Show will Ottfried Fischer auftreten Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Peter Falan Picha :newstime Ottfried Fischer hat 80 Kilo abgenommen Videoclip • 01:26 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ottfried Fischer hatte 2019 in "Otto Neururer - Hoffnungsvoll Finsternis" seinen letzten Schauspiel-Einsatz. Seitdem führt der "Der Bulle von Tölz"-Star ein ruhiges Privatleben. Das könnte sich jetzt ändern. Für eine bestimmte Sendung will der 72-Jährige aus dem TV-Ruhestand ausbrechen.

Ottfried Fischer ist eine Ikone der deutschen Fernsehlandschaft. 13 Jahre (1996 bis 2009) verkörperte er Kommissar Benno Berghammer in "Der Bulle von Tölz". 11 Jahre (2003 bis 2014) spielte er Pfarrer Braun in der gleichnamigen Serie. Seit 1982 hat er in über 90 Serien- und Filmproduktionen mitgewirkt. Seit 2019 hat er sich aus der TV-Branche zurückgezogen. Heute lebt er mit seiner Frau Simone Brandlmeier zurückgezogen in Oberbayern. Zuletzt war er 2019 in der ZDF-Polit-Talkshow "Markus Lanz" zu sehen. Doch nun könnte ein Comeback des ehemaligen Darstellers anstehen - im "Schlachthof", der Show, die er begründete.

In dieser Show soll Ottfried Fischer auftreten Am 17. September soll eine "prominent besetzte Jubiläumsausgabe" des "Schlachthofs" auf dem Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt werden, wie der Sender verkündet. Der Anlass für die Sondersendung ist das 30-jährige Jubiläum der Show. Auf der Einladungsliste soll auch Ottfried Fischer stehen, der das Format über 16 hinweg präsentierte - damals noch unter dem Namen "Ottis Schlachthof". BR-Programmdirektor Björn Wilhelm sagt dazu: "Der 30. Geburtstag einer Sendung ist im schnelllebigen Fernsehgeschäft wirklich etwas ganz Besonderes und zeigt, wie wichtig die Arbeit der Macherinnen und Macher ist. Was der großartige Ottfried Fischer mit 'Ottis Schlachthof' begonnen hat, führen Michael Altinger und Christian Springer seit 2013 hervorragend weiter - mit renommierten Gästen, scharfen Pointen und immer auch politischen und aktuellen Bezügen. Sie haben so eine echte Kabarett-Institution im BR Fernsehen geschaffen." Zum 30-jährigen Bestehen versammelt der "Schlachthof" zahlreiche Größen des bayerischen Kabaretts. Unter anderem stehen Luise Kinseher, Günter Grünwald, Alfred Dorfer und Constanze Lindner auf der Gästeliste, während Martin Frank und Teresa Reichl ebenfalls mitwirken. Nostalgie kommt dabei auch auf: Für Ottfried Fischer wird eigens noch einmal ein "Neben-Stammtisch" im Publikum aufgebaut, an dem der "Pfarrer Braun"-Star mit weiteren Gästen und Gästinnen sitzen soll.

Michael Altinger und Christian Springer (v.l.) führen im Donnerstag-Spätprogramm des Bayerischen Rundfunks durch den "Schlachthof". Bild: BR / Bavaria Entertainment GmbH / Ma

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"Ottis Stammtisch": Die Anfänge des "Schlachthofs" Die erste Testfolge von "Ottis Stammtisch" entstand Ende 1995. Im März 1996 folgte der offizielle Start der Show. Gastgeber Ottfried Fischer führte durch Kabarett-Auftritten und Talkshow-Segmenten. Am Stammtisch plauderte er anfangs noch mit ganz normalen Gästen und Gästinnen aus dem Publikum, ehe bekannte Kleinkünstler:innen das Konzept der BR-Sendung prägten. Daran hielten auch seine Nachfolger Michael Altinger und Christian Springer fest. Lediglich der urige Stammtisch ist mittlerweile einem Bar-Tresen gewichen. 2012 gab Fischer die Moderation der Sendung ab. Einer der Gründe dürfte seine voranschreitende Parkinson-Erkrankung gewesen sein, die er 2008 bekannt gab.