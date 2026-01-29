Zwei Dschungelcamp-Promis, ein gemeinsamer Schmerz
Diese Schicksalsschläge verbinden Simone Ballack und Hardy Krüger jr.
Veröffentlicht:von Sophia Huber
Im australischen Busch fallen die Masken. Zwischen Lagerfeuer, Nachtwachen und leisen Gesprächen erzählen Simone Ballack und Hardy Krüger jr. von Erfahrungen, die weit über das Camp hinausgehen. Zwei Schicksale, die auf erschütternde Weise Parallelen haben.
Hardy Krüger jr.: Der Tod des Vaters bleibt ein Rätsel
Fast vier Jahre sind vergangen, seit Schauspiellegende Hardy Krüger in den USA starb, doch für seinen Sohn fühlt sich vieles bis heute unfertig an. Der Tod des Vaters erreichte Hardy Krüger jr. nicht etwa telefonisch oder persönlich, sondern nüchtern per E-Mail. Absenderin: die Ehefrau seines Vaters.
Im Dschungelcamp spricht der 57-Jährige erstmals offen darüber, wie wenig er bis heute weiß. Wann genau, unter welchen Umständen, ob sein Vater friedlich gegangen ist - all das bleibt unbeantwortet.
Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist.
Seit jener Nachricht herrscht Funkstille. Ob es eine Beerdigung gab oder nicht, weiß der Sohn bis heute nicht. Zwar sei bekannt, dass Rettungskräfte vor Ort waren, doch mehr habe die Familie nie erfahren. Für Krüger und seine Geschwister sei diese Ungewissheit kaum auszuhalten. Die Vorstellung, nicht zu wissen, wie es dem eigenen Vater in seinen letzten Stunden ging, lasse ihn bis heute nicht los.
Hardy Krüger jr. bei "Das große Promibacken" 2022: Folge 1 kostenlos auf Joyn streamen
Simone Ballack: Kein Kontakt zu ihren Eltern
Auch bei Simone Ballack kommen im Camp alte Wunden wieder an die Oberfläche. Sie spricht über ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Seit vielen Jahren besteht kein Kontakt mehr, weder zur Mutter noch zum Vater.
Die Trennung von ihrer Mutter liegt bereits über ein Jahrzehnt zurück. Simone erzählt, dass sie damals aus dem Elternhaus geworfen wurde - ein Bruch, der nie geheilt ist.
Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne.
Ihre Kindheit beschreibt Simone als geprägt von Streit und Trennung. Die Scheidung der Eltern habe Spuren hinterlassen. Heute ist auch sie geschieden - doch bei ihren Kindern wollte sie alles anders machen.
Simone Ballack bei "Promi Big Brother" 2020: Eskalation mit Emmy Russ und Alessia Herren
Der Tod ihres Sohnes Emilio
Der schwerste Einschnitt in Simones Leben ist der Tod ihres Sohnes Emilio. Besonders eindringlich schildert sie den Moment, in dem sie - räumlich weit entfernt - spürte, dass etwas nicht stimmte. Während Emilio in Portugal war, befand sie sich in Deutschland. In jener Nacht konnte sie nicht schlafen, hörte unerklärliche Geräusche, spürte eine innere Unruhe, die sie nicht losließ.
In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es.
Erst Stunden später kam der Anruf mit der schrecklichen Gewissheit. Seitdem schöpft Simone Kraft aus ihrem Glauben an Energien und Engel - etwas, das ihr hilft, mit dem Verlust weiterzuleben.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Hardy teilt ihr Schicksal
Auch Hardy Krüger jr. teilt den Verlust eines Kindes: Sein Sohn Paul-Luca verstarb im Alter von nur acht Monaten am plötzlichen Kindstod. Besonders erschütternd: Hardy lag direkt neben seinem Baby, als es geschah. "Er hat vergessen zu atmen", sagte er sichtlich bewegt. Trotz sofortiger Reanimations-Versuche und eines Rettungs-Hubschraubers kam jede Hilfe zu spät. Ein Erlebnis, das sich unauslöschlich in sein Leben eingebrannt hat.
So unterschiedlich ihre Lebenswege auch sind: Beide eint der Schmerz über familiäre Brüche, über Abschiede ohne Antworten und über das Gefühl, zurückgelassen worden zu sein - mit Fragen, die vielleicht nie geklärt werden.
Mehr entdecken
Bauer, Schlager-Musiker, Reality-Star
Heiratspläne? Patrick schwärmt im Dschungelcamp von seiner Freundin
Ehemann wäre fast gestorben
"Spuckte Blut": Hubert Fella bangte um Leben von Ehemann Matthias Mangiapane
Hat Serkan Emma nur geküsst?
Samira sicher, Emma Fernlund dementiert: Bei "The Power" lief mehr als nur ein Kuss
Erfolgreich seit mehr als 30 Jahren
Sonja Zietlow im Porträt: Ihre Karriere begann lange vorm Dschungel
Hat sich kürzlich den Kindheitstraum in Italien erfüllt
Reality-Rückkehr nach schwerem Verlust: Simone Ballack im Porträt
Alptraum aller Eltern
Vom Todesdrama bis heute verfolgt: Dieses Erlebnis kann Hardy Krüger jr. nicht vergessen