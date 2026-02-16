Letztes Konzert der Schlagersängerin Emotionen pur: Eric Philippi geht bei Michelles Abschied auf die Knie Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Buzzwoo Schlagerstar Michelle hat sich nach mehr als 30 Jahren aus dem Musikgeschäft verabschiedet. Bild: picture alliance / Foto Huebner

Beim letzten Konzert von Michelle in der Berliner Uber Arena wurde es emotionaler als geplant. Neben ihrem Bühnenabschied sorgte auch ihr Partner Eric Philippi für einen ganz besonderen Moment.

Große Gefühle beim großen Abschied: Beim finalen Konzert von Michelle in der Berliner Uber Arena wurde es nicht nur musikalisch emotional. Nach über 30 Jahren auf der Bühne verabschiedete sich die 54-Jährige von ihren Fans, doch plötzlich stand auch ihr Partner Eric Philippi im Mittelpunkt.

Heiratsantrag beim Abschiedskonzert: Eric Philippi geht erneut auf die Knie Vor ausverkauftem Publikum ging der 29-Jährige auf die Knie. Schon im Sommer 2024 hatte er der Schlagersängerin einen Antrag gemacht, geheiratet wurde bisher nicht. Nun nutzte er ihr Abschiedskonzert für einen zweiten Versuch.

Voller Emotionen sagte er: "Schatz, wir haben uns vor dreieinhalb Jahren in dieser Branche kennengelernt. Wir kamen vor drei Jahren zusammen. Und was soll ich sagen? Alle haben uns erst einmal für verrückt erklärt, dich für verrückt erklärt, mich mit. [...] Doch mit jedem Gegenwind wurde es zwischen uns ein kleines bisschen stärker.” Dann stellte er erneut die Frage aller Fragen:

Ich glaube, dass es keinen besseren Moment gibt, um dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest. Michelle

Michelle antwortete mit einem klaren Ja: "Ich lieb dich über alles", sagte sie. Jetzt sei sie nicht mehr die "ewige Verlobte".

Michelle und Eric: Große Liebe trotz 25 Jahren Altersunterschied Im Publikum saßen ihre drei Töchter sowie Erics Eltern, zudem hatte Michelle Geburtstag. Bekannt ist die Beziehung seit 2023, die erste Verlobung machte die "Idiot"-Interpretin bei Florian Silbereisens "Schlagerboom" öffentlich. Für Michelle wäre es die dritte Ehe, sie war zuvor unter anderem mit Matthias Reim liiert.

