Letztes Konzert der Schlagersängerin
Emotionen pur: Eric Philippi geht bei Michelles Abschied auf die Knie
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Beim letzten Konzert von Michelle in der Berliner Uber Arena wurde es emotionaler als geplant. Neben ihrem Bühnenabschied sorgte auch ihr Partner Eric Philippi für einen ganz besonderen Moment.
Große Gefühle beim großen Abschied: Beim finalen Konzert von Michelle in der Berliner Uber Arena wurde es nicht nur musikalisch emotional. Nach über 30 Jahren auf der Bühne verabschiedete sich die 54-Jährige von ihren Fans, doch plötzlich stand auch ihr Partner Eric Philippi im Mittelpunkt.
Heiratsantrag beim Abschiedskonzert: Eric Philippi geht erneut auf die Knie
Vor ausverkauftem Publikum ging der 29-Jährige auf die Knie. Schon im Sommer 2024 hatte er der Schlagersängerin einen Antrag gemacht, geheiratet wurde bisher nicht. Nun nutzte er ihr Abschiedskonzert für einen zweiten Versuch.
Voller Emotionen sagte er: "Schatz, wir haben uns vor dreieinhalb Jahren in dieser Branche kennengelernt. Wir kamen vor drei Jahren zusammen. Und was soll ich sagen? Alle haben uns erst einmal für verrückt erklärt, dich für verrückt erklärt, mich mit. [...] Doch mit jedem Gegenwind wurde es zwischen uns ein kleines bisschen stärker.”
Dann stellte er erneut die Frage aller Fragen:
Ich glaube, dass es keinen besseren Moment gibt, um dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest.
Michelle antwortete mit einem klaren Ja: "Ich lieb dich über alles", sagte sie. Jetzt sei sie nicht mehr die "ewige Verlobte".
Gewusst? Michelle hat "Schlag den Star" gewonnen
Michelle und Eric: Große Liebe trotz 25 Jahren Altersunterschied
Im Publikum saßen ihre drei Töchter sowie Erics Eltern, zudem hatte Michelle Geburtstag. Bekannt ist die Beziehung seit 2023, die erste Verlobung machte die "Idiot"-Interpretin bei Florian Silbereisens "Schlagerboom" öffentlich. Für Michelle wäre es die dritte Ehe, sie war zuvor unter anderem mit Matthias Reim liiert.
Eric scheint für sie die große Liebe zu sein, trotz 25 Jahren Altersunterschied, der für beide offenbar keine Rolle spielt. Schon im vergangenen Jahr schwärmte Michelle im Interview mit "BILD": "Ich spürte schon bei unserer ersten Umarmung, dass er der Mann ist, auf den ich gefühlt die letzten tausend Jahre gewartet habe"
