Er ist "ein paar Jahre jünger": Sara Kulka präsentiert erstmals ihren neuen Partner

Auf einem Society-Event zeigte sich Sara Kulka mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Die Beziehung zu dem jüngeren Mann kam für die 35-Jährige unerwartet – und bereitete ihr zunächst Zweifel.

Bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty zeigte sich Sara Kulka ungewöhnlich offen verliebt. Die 35-Jährige erschien nicht allein, sondern brachte erstmals ihren neuen Partner Christian mit zu einem öffentlichen Auftritt. Gemeinsam posierte das Paar für die Kameras – sichtbar vertraut und stilistisch aufeinander abgestimmt in komplett schwarzen Outfits. Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" sprach Kulka anschließend offen über ihr neues Glück. "Ich date einen ganz tollen Mann, der mich komplett aus meinen Schuhen geworfen hat", sagte die zweifache Mutter. Kennengelernt haben sich die beiden über die Dating-App "Bumble". Zwischen den Jahren nahm die Geschichte Fahrt auf: Am 23. Dezember habe es erstmals zwischen ihnen gefunkt.