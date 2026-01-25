Vor Weihnachten hat es gefunkt
Er ist "ein paar Jahre jünger": Sara Kulka präsentiert erstmals ihren neuen Partner
Veröffentlicht:von Julia W.
Auf einem Society-Event zeigte sich Sara Kulka mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Die Beziehung zu dem jüngeren Mann kam für die 35-Jährige unerwartet – und bereitete ihr zunächst Zweifel.
Erlebe Sara Kulka auf Joyn!
Bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty zeigte sich Sara Kulka ungewöhnlich offen verliebt. Die 35-Jährige erschien nicht allein, sondern brachte erstmals ihren neuen Partner Christian mit zu einem öffentlichen Auftritt. Gemeinsam posierte das Paar für die Kameras – sichtbar vertraut und stilistisch aufeinander abgestimmt in komplett schwarzen Outfits.
Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" sprach Kulka anschließend offen über ihr neues Glück. "Ich date einen ganz tollen Mann, der mich komplett aus meinen Schuhen geworfen hat", sagte die zweifache Mutter. Kennengelernt haben sich die beiden über die Dating-App "Bumble". Zwischen den Jahren nahm die Geschichte Fahrt auf: Am 23. Dezember habe es erstmals zwischen ihnen gefunkt.
Kulka zweifelte zu Beginn
Ganz ohne Zweifel begann die Romanze jedoch nicht. Christian ist "ein paar Jahre jünger" als sie – ein Umstand, der Kulka zunächst beschäftigte. Wie groß der Altersunterschied genau ist, ließ sie offen. Stattdessen erklärte sie, warum sie sich dennoch auf die Beziehung eingelassen hat: "Mich hat überzeugt, dass er ein Mann ist, dass er maskulin in seiner Energie ist, sehr sicher und trotzdem mich als Feministin strahlen lässt oder auch in meiner femininen Energie."
Dass sie sich erneut verliebt, habe sie selbst überrascht. "Ich hatte es nicht vor, ihn zu daten", räumte Kulka ein. Klar stellte sie zudem, dass ihr neuer Partner nichts mit dem Fernsehgeschäft zu tun hat. "Ich stehe nicht auf Menschen aus dem TV", sagte sie – und zog damit eine deutliche Grenze zu ihrer eigenen öffentlichen Rolle.
Mehr entdecken
Große Veränderung
Leonard Lansink: So sah der "Wilsberg"-Star früher aus
Liebesglück
So lernte "Frühling"-Star Simone Thomalla ihren Freund kennen
50. Jubiläum des Events
Die schönsten Pärchen-Auftritte beim Deutschen Filmball
"Noch mehr Probleme"
Gil Ofarim schweigt im Dschungel: Jetzt meldet sich sein Bruder
Anfang und heute
Andrea Sawatzki vor 32 Jahren: Wie die Schauspielerin früher aussah
"Ich habe alles, was ich mir je erträumt habe"
Andrea Sawatzki packt über Karriere und Privates aus
Gesundheitsupdate
"Es wird": Hoffnung bei Thomas Gottschalks Diagnose
Familie fernab des Rampenlichts
Lars Eidinger: Seltene Einblicke in sein Privatleben
Die Schauspielerin privat
Lara Mandoki spricht über ihr "Erzgebirgskrimi"-Aus - und wie es jetzt weitergeht