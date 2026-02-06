Brisantes von Familienfeiern "Es nervt": Bill Kaulitz stöhnt über Heidis und Toms pikantes Dauer-Thema Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Bill und sein Bruder Tom Kaulitz nehmen kein Blatt vor den Mund. Bild: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" sind Bill und Tom Kaulitz gewohnt offen. Dieses Mal wird es allerdings auch ein wenig spicy - denn während Tom und Ehefrau Heidi offenbar kein Problem damit haben, ihr Liebesleben breitzutreten, wünscht sich Zwillingsbruder Bill weniger Sex-Talk am Esstisch.

Bei Familienfeiern der Kaulitz-Klum-Clique würden wir gern mal Mäuschen spielen. Wie in der neuesten Folge von "Kaulitz Hills" zu vernehmen ist, geht es dort thematisch oft heiß her. Ausgangspunkt der Diskussion ist eine Mail zweier Hörerinnen, die Tom vorliest. Die beiden Frauen beschreiben ein Phänomen, das einige kennen dürften: Sobald jemand erwähnt, ein Kind zu haben oder schwanger zu sein, schaltet das Kopfkino ein. Plötzlich denkt man darüber nach, dass diese Person Sex gehabt haben muss. Bei Lehrer:innen, Chefs oder Eltern ist das oft besonders befremdlich. Die Hörerinnen fragen: Sind wir komisch oder geht es anderen genauso?

Bill dachte immer, er sei "der Freak" Bill prustet los. "Geht mir auch so. Ich dachte immer, dass ich der Freak bin", gesteht er. Tom nickt - auch er und Heidi kennen diese Gedanken. Die beiden würden sich bei anderen Paaren oft die Frage stellen, ob sie noch Sex hätten und wenn ja - wie? Die beiden Podcast-Hörerinnen sind mit ihrer Frage also offensichtlich nicht allein. Doch statt hier das Thema zu wechseln, tauchen die Zwillinge tiefer ein. Während Bill über Aktivitäten in fremden Schlafzimmern lieber nicht nachdenken möchte, fühlt er sich bei Heidi und Tom regelrecht zwangsbeschallt. "Ich möchte das bei dir auch nicht wissen, aber ihr zum Beispiel erzählt das ja auch sehr explizit", wirft Bill ein. Tom muss lachen und schiebt die Verantwortung weiter: "Meine Frau vor allem." Auf Bill scheinen beide gleichermaßen gesprächig zu wirken, wenn es um intime Details geht. Und das nicht im kleinen Kreis, sondern "immer" und "vor allen".

So explizit wird es auf Familienfeiern im Hause Kaulitz-Klum "Ihr erzählt das immer jedem, und ich will es nicht wissen. Manchmal habt ihr wirklich nur das eine Thema und es nervt. Bei jeder Familienfeier", sagt Bill. Man kann den Sänger verstehen - das Liebesleben der eigenen Geschwister will man sich bei Kaffee und Kuchen nicht unbedingt vor Augen führen. Ob das Ehepaar ihre intimen Geständnisse auch teilt, wenn wirklich die gesamte Familie samt Kindern, Oma, Opa, Onkeln und Tanten am Tisch sitzt, behalten die zwei für sich. Aber zuzutrauen wäre es dem verliebten Paar, das offensichtlich sehr locker mit dem Thema Sex umgeht.

Lust auf "Germany's Next Topmodel"? Jetzt die aktuellen Folgen schauen!