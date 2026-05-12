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ESC-Moderator Michael Ostrowski: Diese "Bergdoktor"-Schauspielerin ist die Frau an seiner Seite
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Michael Ostrowski steht gleich in mehreren Rollen im Rampenlicht: Er moderiert den "Eurovision Song Contest", verkörpert im deutschen Fernsehen einen eigenwilligen Privatdetektiv - und führt seit Jahren eine Beziehung mit einem "Bergdoktor"-Star.
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Michael Ostrowski und Hilde Dalik: Liebes-Wirrwarr mit Happy End
Was klingt wie das Drehbuch einer romantischen Komödie, ist die Geschichte zweier österreichischer Schauspiel-Stars. Michael Ostrowski, bekannt als der diesjährige ESC-Moderator und ARD-Detektiv, und "Bergdoktor"-Star Hilde Dalik sind seit Jahren ein Paar - und haben ihr Privatleben lange aus der Öffentlichkeit gehalten. Ihre Romanze beginnt im Jahr 2009, als Ostrowski und Dalik gemeinsam vor der Kamera für die Komödie "Contact High" standen. Kurz nach den Dreharbeiten kursierten erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung - doch offiziell war zunächst nichts. Erst im August 2012 wagten beide den Schritt in die Öffentlichkeit: Bei einer Filmpremiere im Wiener Volkstheater bestätigten sie gegenüber dem "Kurier" unmissverständlich: "Ja, wir sind ein Paar."
Was folgte, war ein kleines Medienspektakel. Ein Jahr später sorgte ein Interview beim Radiosender Ö3 für Verwirrung: Ostrowski erklärte, es sei falsch, was immer wieder in der Zeitung stehe - im Film seien sie ein Paar, aber nicht im Leben. Hilde Dalik bezeichnete sich damals als "glücklichen Single" und beteuerte, bei dem Interview kein einziges Mal geschwindelt zu haben. Ihr Beziehungsstatus wurde, wie der "Kurier" damals schrieb, zum "Running Gag" der österreichischen Boulevardpresse. Privat ist die Familie längst gewachsen. Im Mai 2019 kam ihre gemeinsame Tochter Cosima zur Welt. Michael Ostrowski ist Vater von insgesamt vier Kindern; drei stammen aus einer früheren Beziehung.
Was damals wie Verwirrspiel wirkte, war eine bewusste Entscheidung. Hilde Dalik erklärte 2019 im Interview mit der österreichischen Tageszeitung "Kronen Zeitung", warum sie ihr Privatleben so konsequent schützte: Sobald das Privatleben eine gewisse Öffentlichkeit erlange, habe sie das Gefühl, es gehe nicht mehr vorrangig um die Arbeit. Sie wolle als Schauspielerin bekannt sein - wegen der Rollen, die sie spiele, und nicht wegen privater Ereignisse.
Die 47-jährige Schauspielerin ist seit vier Jahren fester Bestandteil der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Was als Gastauftritt als Patientin von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) begann, entwickelte sich zu einer tragenden Rolle: Mittlerweile spielt sie die Ehefrau des beliebten Bergarztes.
Ihr Partner Michael Ostrowski verkörpert seit mehr als fünf Jahren in der ARD-Reihe "Ein Krimi aus Passau" die Rolle des Ferdinand Zankl - ein Privatdetektiv, den man auf den ersten Blick unterschätzen könnte. "Wald- und Wiesendetektiv" nennt ihn der 53-Jährige selbst augenzwinkernd. Doch hinter dem Understatement steckt eine Figur mit Tiefe: gewissenhaft, mit trockenem Wiener Schmäh und - wenn es darauf ankommt - zu echter Härte fähig. Krimi-Fans kennen Ostrowksi auch als den Pathologen Günther aus den "Eberhofer"-Filmen.
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