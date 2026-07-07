Bewegende Worte an ihre "kleine Mama" Ex-"Promi Big Brother"-Star Katy Karrenbauer trauert um verstorbene Mutter Aktualisiert: Vor 22 Minuten von C3 Newsroom Katy Karrenbauer hat sich mit rührenden Worten von ihrer verstorbenen Mutter Erika verabschiedet. Bild: BREUEL-BILD

Schauspielerin Katy Karrenbauer trauert um ihre geliebte Mutter Erika. Im Alter von 90 Jahren ist sie nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Mit bewegenden Worten erinnert Karrenbauer an sie.

Katy Karrenbauer trauert um ihre Mutter Es sind Worte, die tief berühren, mit denen Schauspielerin Katy Karrenbauer Abschied nimmt von ihrer "kleinen Mama". In einem Instagram-Post (Account: @katy.karrenbauer) schreibt die ehemalige "Promi Big Brother"-Bewohnerin über ihre ganz besondere Verbindung, die große Liebe, die sie beide verband, und den schwierigen Abschied, der durch die schwere Krankheit ihrer Mutter geprägt war. Sie starb im Alter von 90 Jahren. Es ist der zweite schwierige Abschied für Karrenbauer in kurzer Zeit, denn vor nur etwa einem Jahr war auch ihr Vater Dieter im Alter von 93 Jahren gestorben. Ihren Post beginnt der ehemalige "Hinter Gittern"-Star nun mit den Worten: "Meine kleine Mama, mein kleines Mütterchen, beste Freundin, engste Vertraute und der einzige Mensch, der mich bedingungslos liebte." Sie hätten immer "so viel Freude miteinander geteilt".

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Katy Karrenbauer erinnert an glückliche und schwere Zeiten mit ihrer "kleinen Mama" Die Darstellerin erinnert an gemeinsame Cabrio-Fahrten, die ihre Mutter so sehr geliebt habe. Sie sei "herrlich unkompliziert" gewesen und äußerst "bescheiden". "“Du brauchtest keine Diamanten und kein Gold, mit bunten Blumen konnte man dir die allergrößte Freude machen. Und mit Zeit", berichtet sie. Voller Schmerz erinnert sie sich an den Leidensweg ihrer Mutter bis zu ihrem Tod: "Du warst liebenswert und zart und hättest einen leichten letzten Weg verdient." Ihrer sei aber "unfassbar schwer" gewesen "und Gott war nicht gnädig, auch nicht, als ich ihn anflehte, dich zu sich zu nehmen, weil ich dein Leid kaum noch ertragen konnte", berichtet Karrenbauer offen.

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Selbst in dieser schweren Zeit hätten sie aber viel gelacht und ein Moment ist ihr besonders in Erinnerung geblieben. "Ich werde nie vergessen, wie du nach meinen Händen gegriffen hast und wir zu 'La Mer' mit den Armen schwingend 'tanzten'". Ihre letzten elf Tage hätten sie gemeinsam verbracht, "nur du und ich".

Bei "Promi Big Brother" gab Katy Einblicke in ihr Seelenleben, etwa von der komplizierten Beziehung mit ihrem Vater Promi Big Brother Ab Minute 12 erzählt sie unter Tränen aus ihrem Leben Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.11.2022 • 99 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

"Gute Reise, meine kleine Mama" Karrenbauer betont: "Deine Dankbarkeit und dein ewiges Lächeln, dieser unendlich tiefe Blick der Liebe werden mich durchs Leben geleiten, bis meine Zeit gekommen ist." Zugleich dankt sie ihrer Schwester, die sich mit ihr um ihre Mutter gekümmert hatte, dem Pflegepersonal, Ärzt:innen und ihren Freunden, die in dieser schwierigen Zeit ein offenes Ohr gehabt hätten und mit ihr geweint hätten. Ihren emotionalen Post endet sie mit den Worten: "Gute Reise, meine kleine Mama, jetzt wirst du mir nie mehr zuwinken. Davor habe ich mich am meisten im Leben gefürchtet. Danke für alles."

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