"Noch mehr Probleme" Gil Ofarim schweigt im Dschungelcamp beharrlich - jetzt meldet sich sein Bruder zu Wort Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von spot on news Gil Ofarim vor seinem Abflug ins Dschungelcamp. Bild: Imago Images / Gartner

Kaum hat Gil Ofarim das Dschungelcamp betreten, wurde er mit dem Davidstern-Skandal konfrontiert. Doch der Sänger schweigt beharrlich, beruft sich auf eine Verschwiegenheitserklärung. Nun meldete sich sein Bruder Tal zu Wort.

Die anderen Camper ließen nicht lange auf sich warten: Kaum hatte Gil Ofarim (43) das Dschungelcamp betreten, stellten ihn Patrick Romer (30) und Umut Tekin (28) zur Rede. Sie wollten wissen, was es mit dem Davidstern-Skandal auf sich hat. Doch der Sänger blieb stumm. Auch als Mitcamperin Ariel Consuelo später einen neuen Anlauf wagte, bekam sie keine Antwort - und wurde stattdessen von Ofarim "Mäusele" genannt.

Eine Unterschrift, die bindet Der Grund für das Schweigen ist offenbar rechtlicher Natur. Gil selbst deutete es im Camp bereits an: "Ich sag's dir ganz einfach: Ich kann nicht drüber reden, weil ich nicht drüber reden darf. Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen." Sein Anwalt Alexander Stevens bestätigte dies inzwischen gegenüber RTL: "Ich kann Ihnen bestätigen, dass mein Mandant einer Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegt." Auch sein Bruder Tal Ofarim meldete sich nun diesbezüglich zu Wort. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" sprach er mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones über Gils schwierige Lage. "Es gibt ja Gründe, warum er nicht darüber reden kann", verriet Tal. "Ich glaube, sonst hätte er es schon längst getan."

Gil Ofarim bei "Das große Promibacken": Back-Panne ab Minute 16 Ganze Folge Das große Promibacken Herzhafte Leckereien und eine besondere Herausforderung für Gil Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.02.2019 • 131 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen