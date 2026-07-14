ARD-Krimi-Star privat
"Harter Brocken"-Star Anna Fischer: Mit diesem Mann ist sie seit 20 Jahren glücklich
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Die Schauspielerin Anna Fischer trennt Beruf und Privatleben konsequent. Seit rund zwei Jahrzehnten führt sie eine feste Beziehung, über die nur wenig bekannt ist.
"Harter Brocken: Der Waffendeal" siehst du heute um 20:15 Uhr im Ersten und auf Joyn
Heute, 20:15 Uhr • Harter Brocken
Der Waffendeal
90 Min
Anna Fischer: Schauspielerin, Sängerin und preisgekrönter Publikumsliebling
Die Karriere von Anna Fischer begann ungeplant. Im Jahr 2002 wurde der Regisseur Hans-Christian Schmid in einem Berliner Club auf sie aufmerksam und besetzte sie kurz darauf in seinem Film "Licht". Der künstlerische Durchbruch gelang ihr nur drei Jahre später mit dem Drama "Liebeskind", für das sie den Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsdarstellerin erhielt.
Es folgten kontinuierlich weitere Engagements und Auszeichnungen: Für ihre Rolle im Fernsehfilm "Teufelsbraten" wurde sie mit dem Grimme-Preis geehrt, für ihre Leistung im Dreiteiler "Die Rebellin" mit dem Deutschen Fernsehpreis. Neben ihren Rollen in Produktionen wie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" oder "Die Bestatterin" war sie von 2007 bis 2016 auch als Sängerin der Berliner Band Panda aktiv.
Seit Frühjahr 2026 spielt sie die Hebamme Gesa Hahn in der beliebten ZDF-Serie "Lena Lorenz".
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Anna Fischer privat: Das ist der Mann an der Seite des "Harter Brocken"-Stars
Wer die ARD-Krimireihe "Harter Brocken" verfolgt, kennt Anna Fischer als Polizistin Mette Vogt - energiegeladen, schlagfertig und ein deutlicher Kontrast zu ihrem Kollegen, dem Dorfpolizisten Frank Koops (Aljoscha Stadelmann). Seit 2017 gehört Fischer zum Ensemble der Reihe. Ganz anders als Koops, der Konflikte lieber aussitzt, packt Mette direkt an, wenn es brenzlig wird. Die taffe Polizistin aus dem Nachbarort Braunlage hat ihrem Kollegen im Laufe der Episoden schon mehr als einmal in kritischen Lagen den Rücken freigehalten.
Privat bringt vor allem Heiner Kelzenberg, der Postbote des Ortes, Mettes Alltag durcheinander. Die beiden werden im Laufe der Zeit ein Paar. Im Gegensatz zu ihrer Rolle in der Krimi-Reihe hält Anna Fischer ihr eigenes Liebesleben streng aus der Öffentlichkeit heraus. Über Beziehungen spricht sie fast nie. Dass sie seit mittlerweile rund zwei Jahrzehnten mit Leonard Andrae durchs Leben geht, ist eines der wenigen Details, die über sie bekannt sind.
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Anna Fischer und Leonard Andrae: Was über ihre langjährige Beziehung bekannt ist
Eine der wenigen Ausnahmen, in denen die Schauspielerin das Thema Beziehung kurz ansprach, war die "ARD Blue Hour" während der Berlinale 2017. Auf Gerüchte über eine angebliche Verlobung angesprochen, entgegnete sie lediglich, dass man den Berichten im Internet keinen Glauben schenken solle, da diese meistens nicht der Wahrheit entsprächen.
Damals bestätigte sie zumindest, dass die beiden bereits seit 13 Jahren ein glückliches Paar waren. Wie sie ihren Alltag abseits der Kamera gestalten, blieb ihr Geheimnis. Auch ob die beiden mittlerweile verheiratet sind oder Kinder haben, ist nicht bekannt.
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