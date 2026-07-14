Witziges Morgen-Ritual Seit 1984: Das ist die skurrilste Macke von Hubertus Meyer-Burckhardt Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von Jan Islinger :newstime Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nicht alle Menschen starten auf die gleiche Weise in den Tag. Im Podcast "Frühstück mit Barbara" verrät Moderator Hubertus Meyer-Burck seine vermutlich verrückteste Alltags-Marotte - und die verfolgt ihn bereits seit über 40 Jahren jeden Morgen.

Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise" Am 29. Juli um 21 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Hubertus Meyer-Burckhardt über Macken und Morgen-Rituale Jeder Mensch hat seine individuelle Art in den Tag zu starten - auch TV-Moderator:innen. Im Podcast "Frühstück mit Barbara" verriet Hubertus Meyer-Burckhardt seiner langjährigen Kollegin Barbara Schöneberger seine ganz persönlichen Morgen-Rituale. Eines davon ist jedenfalls ganz schön skurril.

Seit 1984 putz ich mir nur die Zähne mit Zahnpasta, die nicht aus Deutschland kommt. Hubertus Meyer-Burckhardt

"Das ist mal eine Macke gewesen. Ich habe eine Riesen-Korb im Badezimmer. Da ist Zahnpasta aus Portugal und England und Amerika und Uruguay drin. Jeder, der mir was schenken möchte und im Ausland war, bringt mir eine Zahnpasta mit", erzählt er Barbara Schöneberger, die bei der Geschichte ganz schön lachen muss. Die Moderatorin will wissen, wie man sich denn ein Zahnpasta aus Uruguay vorstellen müsse. Diese sei grün und habe nicht die in Deutschland gewohnten "Blend-Stoffe", die die Creme nach kurzer Zeit im Mund weiß werden lasse, erklärt Meyer-Burckhardt weiter.

Wenn du den Mund aufmachst, siehst du aus wie Urmel aus dem Eis. Hubertus Meyer-Burckhardt

Noch einmal stellt der Medien-Macher grinsend klar: "Ich bin ein großer Freund von internationaler und unterschiedlicher Zahnpasta!"

Hubertus Meyer-Burckhardts Tipp gegen das Älterwerden Doch noch eine andere Sache ist dem NRD-Talker am Morgen wichtig. Von Barbara Schöneberger will er zunächst wissen, woran man das fortschreitende Alter auch unabhängig von jeglichen Anti-Aging-Maßnahmen und Eingriffen erkenne. Diese antwortet direkt und ohne Umschweife: "Am Hals!" "Und an den Handflächen", ergänzt Meyer-Burckhardt. Seit einigen Jahren trage der 69-Jährige daher regelmäßig Lotionen im Halsbereich auf, um seiner Haut in diesem Bereich etwas Gutes zu tun.