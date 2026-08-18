Die US-amerikanische Schauspielerin Hayden Panettiere wurde nur 36 Jahre alt. Ihr Vater gab bekannt, dass der "Nashville"-Star gestorben ist. Die örtliche Polizei gibt erste Auskünfte zum Ermittlungs-Fortschritt. Fans und Kolleg:innen aus der Branche sind fassungslos.

Angehörige trauern um Hayden Panettiere: Was ist die Todesursache?

"Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten - und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen - unermessliche Liebe und Freude schenkte", sagte ihr Vater Skip Panettiere in einem Statement. Die Todesmeldung bestätigte ein Sprecher der Nachrichtenagentur "ABC News".

Über den genauen Zeitpunkt des Todes gibt es jetzt erste Informationen. Laut dem Nachrichtenportal "NBC News" habe die Polizei in Greenville (South Carolina, USA) am Sonntag gegen 13:50 Uhr einen Notruf für einen Herzstillstand erhalten, der mit der "Nashville"-Darstellerin in Verbindung steht. In einem Statement der zuständigen Gerichtsmediziner:innen heißt es: "Panettiere wurde in der Wohnung, in der sie vorübergehend gewohnt hatte, bewusstlos aufgefunden." Die Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte seien "erfolglos" geblieben "und die Person wurde um 14:32 Uhr für tot erklärt".

Eine erste Autopsie wurde bereits durchgeführt. Die den Fall untersuchende Behörde verkündet: "Es wurden keine Anzeichen für ein Trauma festgestellt, das zum Tod beigetragen hätte." Somit können äußere Gewalteinwirkungen ausgeschlossen werden. Die genaue Todesursache und die Todesumstände würden jedoch noch nicht feststehen, "da weitere Ermittlungen und Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind".

Panettieres Vater bittet darum, die Privatsphäre zu respektieren, "während unsere Familie sich Zeit nimmt, diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten".