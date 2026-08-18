Hollywood-Stars sind fassungslos
Hayden Panettiere ist mit 36 Jahren gestorben: Polizei teilt erste Erkenntnisse zur Todesursache
Aktualisiert:von Peter Falan Picha
:newstime
Hayden Panettiere ist tot
Videoclip • 01:04 Min • Ab 12
Die US-amerikanische Schauspielerin Hayden Panettiere wurde nur 36 Jahre alt. Ihr Vater gab bekannt, dass der "Nashville"-Star gestorben ist. Die örtliche Polizei gibt erste Auskünfte zum Ermittlungs-Fortschritt. Fans und Kolleg:innen aus der Branche sind fassungslos.
Angehörige trauern um Hayden Panettiere: Was ist die Todesursache?
"Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten - und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen - unermessliche Liebe und Freude schenkte", sagte ihr Vater Skip Panettiere in einem Statement. Die Todesmeldung bestätigte ein Sprecher der Nachrichtenagentur "ABC News".
Über den genauen Zeitpunkt des Todes gibt es jetzt erste Informationen. Laut dem Nachrichtenportal "NBC News" habe die Polizei in Greenville (South Carolina, USA) am Sonntag gegen 13:50 Uhr einen Notruf für einen Herzstillstand erhalten, der mit der "Nashville"-Darstellerin in Verbindung steht. In einem Statement der zuständigen Gerichtsmediziner:innen heißt es: "Panettiere wurde in der Wohnung, in der sie vorübergehend gewohnt hatte, bewusstlos aufgefunden." Die Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte seien "erfolglos" geblieben "und die Person wurde um 14:32 Uhr für tot erklärt".
Eine erste Autopsie wurde bereits durchgeführt. Die den Fall untersuchende Behörde verkündet: "Es wurden keine Anzeichen für ein Trauma festgestellt, das zum Tod beigetragen hätte." Somit können äußere Gewalteinwirkungen ausgeschlossen werden. Die genaue Todesursache und die Todesumstände würden jedoch noch nicht feststehen, "da weitere Ermittlungen und Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind".
Panettieres Vater bittet darum, die Privatsphäre zu respektieren, "während unsere Familie sich Zeit nimmt, diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten".
Alle sechs Staffeln "Nashville" mit Hayden Panettiere ansehen
Vom Kinderstar zur angesehenen Hollywood-Schauspielerin
Hayden Lesley Panettiere kam 1989 in Palisades, New York, USA, zur Welt. Sie war als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin, Aktivistin und Model aktiv. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie bereits 1996 in einer Folge der Sci-Fi-Parodie "Aliens In The Family". Kurz darauf folgten weitere Engagements in Filmen wie "Wie schreibt man Gott?", "Liebe in jeder Beziehung" und "Wer an Wunder glaubt". Durch ihre Rollen als Sarah Roberts in "Liebe, Lüge, Leidenschaft" (27 Folgen) und als Lizzie Spaulding in "Springfield Story" (45 Einsätze) wurde sie einem größeren TV-Publikum bekannt.
Hayden Panettiere hat in diesem Film als Kinderstar mitgewirkt
Ihren Durchbruch feierte Panettiere bereits 2006 als Cheerleaderin Claire Bennet in der Superhelden-Serie "Heroes". Ihren Platz unter den A-List-Stars Hollywoods konnte sie sich daraufhin unter anderem durch ihre Beteiligungen an "Scream IV", "Scream VI" und "Nashville" (124 Folgen als Juliette Barnes) sichern.
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Tiefe Trauer bei Schauspiel-Kolleg:innen
Die plötzliche Nachricht von Hayden Panettieres Tod schockiert Kolleg:innen der Schauspielerin und Fans gleichermaßen. Unter dem letzten Instagram-Post der "Nashville"-Schauspielerin (vom 27. Juli 2026), auf dem sie lachend mit dem Schauspieler Randall Slavin zu sehen ist, finden sich etliche Beileids-Bekundungen und emotionale Kommentare.
"Ich liebe dich. Sei nicht tot. Sei nicht tot. Bitte. Bitte", schreibt "Eiskalte Engel"-Star Selma Blair. Auch Schauspielerin Beverley Mitchell kann die Meldung über den Tod nicht fassen. "Ich bete, dass die Nachricht falsch ist. Du bist so ein helles Licht und wirst so geliebt", kommentiert sie.
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