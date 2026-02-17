Bekannt aus "Der Pate" und "Apocalypse Now" Hollywood trauert: Oscar-Gewinner Robert Duvall stirbt mit 95 Jahren Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Robert Duvall war einer der großen Schauspieler der vergangenen Jahrzehnte in Hollywood. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Er zählte zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods und stand über Jahrzehnte vor der Kamera. Nun ist Robert Duvall im Alter von 95 Jahren gestorben.

Hollywood trauert um Robert Duvall. Der Oscar-Preisträger ist im Alter von 95 Jahren gestorben. US-Medien zufolge starb er am Sonntag (15. Februar) "friedlich" in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia. Seine Ehefrau Luciana Duvall bestätigte den Tod auf seinem Facebook-Account @RobertDuvallOfficial. Mit ihm sei einer "der größten Schauspieler unserer Zeit" von uns gegangen.

Kennst du schon diesen Klassiker mit Robert Duvall? Film ansehen Western Lawman Verfügbar auf Joyn 94:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ehefrau Luciana Duvall nimmt mit rührendem Statement Abschied In einem bewegenden Statement schrieb sie außerdem:

Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles. Robert Duvall

Und weiter: "In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten. Damit hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches.”

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Seit den 1960er-Jahren wirkte Duvall in mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen mit. Ein Millionenpublikum kennt ihn aus dem Mafia-Epos "Der Pate", in dem er einen Mafiaanwalt spielte. Auch seine Rolle in "Apocalypse Now" bleibt unvergessen. 1984 gewann er den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "Das Comeback der Liebe" ("Tender Mercies"). Insgesamt war er sechsmal für den bedeutenden Hollywood-Filmpreis nominiert, zuletzt 2015 für "Der Richter - Recht und Ehre".

Robert Duvall liebte Rollen in Western-Filmen Am liebsten sah sich die Hollywood-Legende selbst jedoch im Western-Genre. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in "Der Marshal" den Banditen Ned Pepper. Seine Lieblingsrolle war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Serie "Weg in die Wildnis". Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen, hatte Duvall auf Facebook erzählt.

So stark war Robert Duvall vor der Kamera Film ansehen Action Holt Harry raus! Verfügbar auf Joyn 98:20 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen