Er zählte zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods und stand über Jahrzehnte vor der Kamera. Nun ist Robert Duvall im Alter von 95 Jahren gestorben.
Hollywood trauert um Robert Duvall. Der Oscar-Preisträger ist im Alter von 95 Jahren gestorben. US-Medien zufolge starb er am Sonntag (15. Februar) "friedlich" in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia. Seine Ehefrau Luciana Duvall bestätigte den Tod auf seinem Facebook-Account @RobertDuvallOfficial. Mit ihm sei einer "der größten Schauspieler unserer Zeit" von uns gegangen.
Ehefrau Luciana Duvall nimmt mit rührendem Statement Abschied
In einem bewegenden Statement schrieb sie außerdem:
Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles.
Und weiter: "In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten. Damit hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches.”
Seit den 1960er-Jahren wirkte Duvall in mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen mit. Ein Millionenpublikum kennt ihn aus dem Mafia-Epos "Der Pate", in dem er einen Mafiaanwalt spielte. Auch seine Rolle in "Apocalypse Now" bleibt unvergessen. 1984 gewann er den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "Das Comeback der Liebe" ("Tender Mercies"). Insgesamt war er sechsmal für den bedeutenden Hollywood-Filmpreis nominiert, zuletzt 2015 für "Der Richter - Recht und Ehre".
Robert Duvall liebte Rollen in Western-Filmen
Am liebsten sah sich die Hollywood-Legende selbst jedoch im Western-Genre. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in "Der Marshal" den Banditen Ned Pepper. Seine Lieblingsrolle war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Serie "Weg in die Wildnis". Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen, hatte Duvall auf Facebook erzählt.
So stark war Robert Duvall vor der Kamera
Bis ins hohe Alter stand der Schauspieler vor der Kamera, zuletzt in der Serie "The Culture Mafia". Am 5. Januar hatte er noch seinen 95. Geburtstag gefeiert. Wenige Wochen zuvor teilte er ein Video von seinem Krafttraining und schrieb, er habe sich für Dreharbeiten stets fit gehalten.
Robert Duvall war in vierter Ehe mit Luciana Duvall verheiratet, die 41 Jahre jünger ist als er. Das Paar gab sich 2005 das Jawort. Kinder hatte der Schauspieler nicht.
