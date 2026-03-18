Fans verärgert OSCARS® 2026: Diese verstorbenen Stars wurden in den Gedenkminuten nicht berücksichtigt Aktualisiert: Vor 36 Minuten von C3 Newsroom Eric Dane, Brigitte Bardot und James Van Der Beek (v.l.) wurden nicht erwähnt. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire, IMAGO / APress, IMAGO / Bestimage

Der "In Memoriam"-Programmpunkt zählt zu den emotionalsten Momenten der OSCAR®-Nacht. Diesmal sorgt er jedoch auch für Diskussionen. Der Grund: Mehrere prominente Todesfälle blieben unerwähnt.

Wie jedes Jahr gedachte die Academy den Verstorbenen aus der Film-Branche. Billy Cristal erinnerte an den ermordeten Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner (1955-2025) , bekannt durch Filme wie "Stand by Me", "The Princess Bride" oder "When Harry met Sally". Rachel McAdams gedachte der verstorbenen OSCAR®-Preisträgerin Diane Keaton (1946-2025). Barbra Streisand erinnerte sich an ihre bewegende Zeit mit dem verstorbenen Robert Redford (1936-2025). Schon kurz nach der Ausstrahlung regte sich bei den Zuschauer:innen deutliche Kritik in den sozialen Netzwerken. Sie bemängelten, dass mehrere bedeutende Namen in der Hommage an die verstorbenen Filmschaffenden fehlten.

Die OSCARS®-Verleihung in der kostenlosen Wiederholung auf Joyn Ganze Folge Oscars Oscars® 2026: Verleihung der Academy Awards Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.03.2026 • 178 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen