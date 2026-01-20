Im Porträt Hubert Fella: Tritt er im Dschungelcamp aus dem Schatten von Ehemann Matthias Mangiapane? Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Rebecca Arlt Seltenes Bild: Hubert Fella ohne seinen Ehemann Matthias. Das wird auch im Dschungelcamp so sein. Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert

Hubert Fella ist bislang vielen Reality-Fans vor allem als Mann von Matthias Mangiapane bekannt. Doch nun betritt er wieder selbst die große TV-Bühne - im australischen Dschungel. Wer ist der schrille Unterfranke?

Eins hat Hubert Fella den meisten seiner Mitcamper:innen im diesjährigen Dschungelcamp voraus: Der 58-Jährige konnte sich dafür ausgiebig Tipps aus erster Hand holen. Denn 2018 hatte bereits sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) das Leben im australischen Regenwald getestet und in dieser Staffel den fünften Platz belegt.

Reality-Start mit Partner Matthias Mangiapane Seit November 2006 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, eine Dating-App führte sie zusammen. Und gemeinsam begannen sie auch ihre Reality-Karriere: Den Auftakt machte eine Garten-Doku-Soap, es folgten weitere Formate wie "Hot oder Schrott - Die Allestester" sowie "Das Sommerhaus der Stars". Auch die Hochzeit des Paares wurde 2018 zum Doku-Soap-Event.

Coming-out nach Hetero-Beziehung In den letzten Jahren war es dann vor allem Matthias Mangiapane, der sich als Reality-Star und gefürchtete Giftspritze einen Namen machte (zuletzt etwa bei "The Power"). Doch nun soll das TV-Publikum auch Hubert besser kennenlernen. Übrigens: Während Matthias sich bereits als 13-Jähriger outete, lebte Hubert Fella in seinen Zwanzigern zunächst mit einer Frau zusammen. Nach einer Fehlgeburt kam es zur Krise und das Paar trennte sich. Erst danach hatte Hubert sein Coming-out.