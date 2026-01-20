Im Porträt
Hubert Fella: Tritt er im Dschungelcamp aus dem Schatten von Ehemann Matthias Mangiapane?
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Hubert Fella ist bislang vielen Reality-Fans vor allem als Mann von Matthias Mangiapane bekannt. Doch nun betritt er wieder selbst die große TV-Bühne - im australischen Dschungel. Wer ist der schrille Unterfranke?
Eins hat Hubert Fella den meisten seiner Mitcamper:innen im diesjährigen Dschungelcamp voraus: Der 58-Jährige konnte sich dafür ausgiebig Tipps aus erster Hand holen. Denn 2018 hatte bereits sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) das Leben im australischen Regenwald getestet und in dieser Staffel den fünften Platz belegt.
Reality-Start mit Partner Matthias Mangiapane
Seit November 2006 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, eine Dating-App führte sie zusammen. Und gemeinsam begannen sie auch ihre Reality-Karriere: Den Auftakt machte eine Garten-Doku-Soap, es folgten weitere Formate wie "Hot oder Schrott - Die Allestester" sowie "Das Sommerhaus der Stars". Auch die Hochzeit des Paares wurde 2018 zum Doku-Soap-Event.
Gemeinsam mit Ehemann Matthias Mangiapane im Holiday-Check
Coming-out nach Hetero-Beziehung
In den letzten Jahren war es dann vor allem Matthias Mangiapane, der sich als Reality-Star und gefürchtete Giftspritze einen Namen machte (zuletzt etwa bei "The Power"). Doch nun soll das TV-Publikum auch Hubert besser kennenlernen. Übrigens: Während Matthias sich bereits als 13-Jähriger outete, lebte Hubert Fella in seinen Zwanzigern zunächst mit einer Frau zusammen. Nach einer Fehlgeburt kam es zur Krise und das Paar trennte sich. Erst danach hatte Hubert sein Coming-out.
Hubert Fella und Matthias Mangiapane: Schrill, aber heimatverbunden
Hubert Fella ist noch immer mit seiner Heimat Unterfranken verbunden: Der gelernte Hotelfachmann lebt weiterhin in seinem unterfränkischen Geburtsort, der 1000-Seelen-Gemeinde Hammelburg-Diebach, in der er bis 2018 ein Reisebüro betrieb. Mit Ehemann Matthias, zwei Hunden und einem Papagei bewohnt er eine Wohnung. Nur die Einrichtung ist etwas pompöser: "Wir lieben das Besondere. Da muss unsere Wohnzimmertapete auch mal Palmen haben, die Decke mit Spiegeln ausgestattet sein - und das Esszimmer kann gar nicht pompös genug wirken", zitiert ihn die Zeitschrift "InTouch".
Auch ihre Hochzeit hätten sie gerne schon 2012 kitschig-schrill in Las Vegas gefeiert, Stretch-Limousine, Elvis-Imitator und entsprechende Anzüge hatten sie bereits organisiert. "Doch dann erfuhren wir, dass Männer in Las Vegas gar nicht heiraten dürfen", erinnert Hubert sich. Doch auch die Hochzeits-Location, die beide schließlich 2018 wählten, konnte sich sehen lassen: Das Ja-Wort gaben beide sich im rheinland-pfälzischen Schloss Engers.
Ganz ohne Ehemann Matthias im Dschungelcamp
Natürlich hätte Ehemann Matthias seinen Hubert auch nach Australien begleiten sollen, doch dann durchkreuzten berufliche Verpflichtungen die Pläne: Der Reality-Star wird zeitgleich bei eigenen Dreharbeiten sein. Stattdessen nun an Huberts Seite: sein bester Freund, der Frankfurter "Barbie Boy" Patrick Kroner (31). Doch im Camp wird es Hubert Fella sicher nicht langweilig, denn er trifft dort auf weitere Personen aus dem Reality-Kosmos, wie zum Beispiel Umut Tekin und Eva Benetatou, mit denen Ehemann Matthias Mangiapane zuletzt bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen war. Aber auch die Schauspieler Hardy Krüger jr. und Nicole Belstler-Boettcher oder Musiker Gil Ofarim werden auf Hubert Fella treffen.
