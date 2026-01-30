"Mein Freund, die Phishing-Mail" "Ich war naiv wie Oma Mörken": Bastian Pastewka wurde Opfer einer Betrugsmasche Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Bastian Pastewka ist als Krimi-Fan bekannt - doch das schützt ihn nicht vor Phishing! Bild: Panama Pictures

Auch Schlitzohren tappen in Fallen: Bastian Pastewka erzählt, wie er "wie ein Trottel" auf eine Phishing-Mail hereingefallen ist - und warum ihn das bis heute ärgert.

Schon verrückt: Ausgerechnet Bastian Pastewka, der seit Jahren Trickser, Hochstapler und Spürnasen spielt, ist im echten Leben selbst auf eine Betrugsmasche reingefallen. Kein genialer Heist, kein Filmplot, sondern eine ganz normale Phishing-Mail, wie sie jeden Tag millionenfach verschickt wird. Und das Beste - oder Bitterste - daran: Er nimmt es mit so viel Selbstironie, dass sich jeder beim Lesen gleichzeitig fremdschämt und verstanden fühlt. Denn mal ehrlich: Wie oft hast du selbst schon bei einer Mail gedacht "Sieht irgendwie komisch aus. Ach, wird schon stimmen!"?

"Naiv wie Oma Mörken": Wie Pastewka auf eine Betrugsmasche reinfiel In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur gibt Pastewka jetzt offen zu, dass er schon mal Opfer von Online-Betrug geworden ist. Keine hochkomplizierte Hacker-Attacke, sondern der Klassiker: eine gut getarnte Phishing-Mail, die angeblich von seiner Bank kam. Er beschreibt die Situation so, als wäre er selbst Zuschauer seiner eigenen Dummheit: "Mein Freund, die Phishing-Mail. Das ist mir tatsächlich passiert." Er habe die Nachricht im Stress gesehen, kurz überlegt "Ob das wohl stimmt?" - und dann genau das getan, wovor Banken seit Jahren warnen. Klick, Eingabe, Vertrauen. Fertig. "Ich war naiv wie Oma Mörken, die nicht aufgepasst hat."

"Wie ein Trottel reingefallen": Was bei der Phishing-Mail schiefging Als Pastewka irgendwann ein mulmiges Gefühl bekommt, ruft er bei seiner Bank an und bittet sicherheitshalber um neue PINs. Die Mitarbeiterin am Telefon erkennt sofort, was los ist - und sagt ihm klipp und klar: "Sie sind auf eine Phishing-Mail hereingefallen." Seine Reaktion beschreibt er so: "Ja, genau. Aber die sah echt gut aus. Ich habe es echt geglaubt." Erst als er die Mail später noch einmal in Ruhe anschaut, sieht er die typischen Warnsignale: Nicht einmal sein Name war richtig geschrieben, Formulierungen, die schräg wirken - all das, worüber man in Sicherheitstipps immer wieder liest. Nur in dem Moment war er "in der Hektik wie ein Trottel drauf hereingefallen", wie er selbst sagt. Er zieht am Ende eine halb-ernste, halb-humorvolle Bilanz: Dieses eine Mal habe er den Betrug bewusst bemerkt - "und ansonsten bin ich wahrscheinlich schon sehr oft im Leben ausgetrickst worden und weiß es nicht: Chapeau an die Täterinnen und Täter."

Vom "Wochenshow"-Star zum Krimi-Fan Bastian Pastewka ist einer der bekanntesten Comedians, Schauspieler und Sprecher Deutschlands. Geboren 1972 in Bochum, wurde er Ende der 1990er-Jahre mit der "Wochenshow" in SAT.1 berühmt - inklusive Kultfiguren wie Brisko Schneider. Danach baute er mit der Serie "Pastewka" ein eigenes Comedy-Universum auf, in dem er eine überzeichnete Version seiner selbst spielt. Die Mischung aus Fremdscham, Selbstironie und Alltagssatire hat ihm eine treue Fanbase und mehrere Auszeichnungen eingebracht. Parallel dazu hat sich Pastewka als Sprecher und Hörspiel-Experte etabliert. Seine große Liebe gilt seit Teenagerzeiten dem Krimi: Schon als 13-Jähriger sah er "Mord im Orient-Express" und war so geflasht, dass er sich bis heute in klassischen Whodunits, Hörspielen und Krimi-Stoffen zu Hause fühlt. Diese Leidenschaft lebt er unter anderem in seinem Podcast "Kein Mucks!" aus, in dem er alte Krimi-Hörspiele neu auflegt und einordnet.