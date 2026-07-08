Familien-Drama "Kontakt abgebrochen": Reality-Star Henna Urrehman rechnet mit ihrem Vater ab Aktualisiert: Vor 32 Minuten von Lena Maier Henna Urrehman im "Forsthaus Rampensau Germany" 2025. Bild: Joyn

Sie zeigt sich als Reality-Sternchen gerne freizügig und selbstbewusst. Doch hinter der strahlenden Fassade von Henna Urrehman verbirgt sich ein tiefer familiärer Schmerz. Anlässlich des Geburtstags ihres Vaters macht sie in einem emotionalen Instagram-Statement öffentlich: Er hat den Kontakt zu ihr eiskalt abgebrochen. Das ist der Grund.

Hennas freizügiger TV-Auftritt als bestes Beispiel Für viele Fans ist Henna Urrehman eine Powerfrau, die sich nimmt, was sie will und ihr Leben in vollen Zügen genießt. Dass sie damit auch mal aneckt, gehört für sie dazu. Ein perfektes Beispiel für ihre kompromisslose Art lieferte sie 2025 in der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany": Eng umschlungen knutschte Henna im knappen Bikini mit ihrer Mitstreiterin Gina im Pool. Solche Szenen sind es, die ihren Lebensstil ausmachen - ein Ausdruck purer Lebensfreude und Freiheit. Doch genau das ist für ihren Vater zu viel. In einem emotionalen Instagram-Reel erklärt Henna, dass er den Kontakt letztes Jahr abbrach, weil "das, was ich hier auf Social Media und im Fernsehen mache, nicht zu seinen Werten und seiner Religion passt." Hier das emotionale erste Statement von Henna:

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"Pakistanische Brutmaschine" statt freies Leben Die Kluft zwischen Vater und Tochter könnte nicht tiefer sein. An seinem Geburtstag, an dem sie ihm nicht einmal gratulieren kann, rechnet sie ab: "Wär es nach meinem Vater gegangen, hätte ich mich verschleiern müssen, wär eine pakistanische Brutmaschine für irgendeinen Mann in Pakistan gewesen." Ein Schock-Geständnis! Doch Hennas Mutter habe sie immer unterstützt, ihren eigenen Weg zu gehen. Und diesen Weg hat sich die ehemalige "Match My Ex"-Teilnehmerin hart erkämpft: "Ich lebe extrem frei. Ich bin immer an den verschiedensten Orten auf der ganzen Welt, ich hab mein eigenes Business, ich hab mein eigenes Geld und ich bin vor allem von niemandem abhängig." Ihre ganze Abrechnung seht ihr hier im zweiten Reel:

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Eine klare Botschaft an ihren Vater Auch wenn es Tage gibt, an denen sie ihren Vater schrecklich vermisst, ist Henna stolz auf ihre Entscheidung. Sie habe zwar den Kontakt zur muslimischen Seite ihrer Familie verloren, dafür aber ihre Freiheit gewonnen. Ihre Botschaft ist unmissverständlich: "Leider war die Liebe meines Vaters an die Bedingung geknüpft, dass ich der Religion von ihm gehorche, aber ich möchte eine freie Frau sein." Mit einem Satz macht sie ihre Haltung klar, die vielen Frauen aus der Seele sprechen dürfte:

Ich werde mein Glück niemals von einem Mann abhängig machen, auch nicht von meinem Vater. Henna

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