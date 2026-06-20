"Das schönste Geschenk" Sarah Engels und Pietro Lombardi: So süß gratulieren sie Alessio zum Geburtstag Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Julia W. Stolze Mama: Sarah Engels gratuliert ihrem Sohn Alessio in einem emotionalen Post zum Geburtstag. Bild: Imago Images / Future Image

Fast zehn Jahre ist es her, dass sich Sarah Engels und Pietro Lombardi getrennt haben. Ihr kleiner Sohn wird die beiden jedoch für immer verbinden. Nun ist Alessio elf Jahre alt geworden – und seine Eltern feiern das mit emotionalen Botschaften.

"Happy Birthday an den stärksten Jungen und größten Kämpfer meines Lebens", schrieb Sarah Engels am Freitag in einer Instagram-Story. Mit diesen persönlichen Worten gratulierte die deutsche ESC-Teilnehmerin 2026 ihrem Sohn Alessio zum elften Geburtstag.

"Das schönste Geschenk" Dazu postete sie ein Foto, das sie hochschwanger im Kreißsaal zeigt – offenbar ist sie darauf bereits in den Wehen. An ihrem Arm ist ein Zugang gelegt. Doch die Strapazen der Geburt sind längst vergessen: "Vor genau 11 Jahren hast du mir das schönste Geschenk gemacht, das man überhaupt bekommen kann. Du hast mich zu deiner Mama gemacht", schreibt Sarah Engels weiter.

Alessio ist das gemeinsame Kind des einstigen DSDS-Traumpaares Sarah Engels und Pietro Lombardi. Die beiden lernten sich in der Castingshow kennen und waren etwa fünf Jahre ein Paar. Am 19. Juni 2015 kam Alessio zur Welt – doch kaum ein Jahr später, im Oktober 2016, trennte sich das Paar. Engels und Lombardi teilten sich danach das gemeinsame Sorgerecht für Alessio – doch immer wieder trugen sie laut "Spiegel" den Streit über den Umgang mit ihrem Sohn in die Öffentlichkeit.

"Ich damals ganz schön überfordert" Doch darum soll es an diesem Tag nicht gehen – sondern allein um Alessio. "Wenn ich ehrlich bin, war ich damals ganz schön überfordert. Ich war jung", schrieb Sarah Engels in ihrem Geburtstags-Post weiter. Die Sängerin war bei der Geburt 22 Jahre alt, Pietro Lombardi 23. "Eins wusste ich vom ersten Moment an, und daran wird sich niemals etwas ändern: Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Für sie werde Alessio "immer mein kleiner Junge bleiben", an dessen Seite sie immer stehen werde – komme, was wolle. "Du sollst wissen: Es gibt nichts, was du tun oder nicht tun könntest, das daran etwas ändern würde, dass ich dich liebe."

Auch Papa Pietro Lombardi gratuliert Auch Alessios Vater Pietro Lombardi gratulierte laut "t-online" zum Geburtstag. "11 Jahre voller Liebe, Stolz und unvergesslicher Momente", kommentierte Pietro Lombardi demnach in einer Instagram-Story, die inzwischen nicht mehr verfügbar ist. Dazu veröffentlichte er ein Foto, das einen sehr kleinen Alessio zeigt. Aus ihm sei "ein großartiger junger Mann" geworden. "Ich liebe dich unendlich und bin jeden Tag stolz, dein Papa zu sein."

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Pietro Lombardi ist derzeit Single. Mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa hat er zwei weitere Kinder bekommen, Leano (geboren im Januar 2023) und Amelio (geboren im August 2024). Sarah Engels heiratete 2021 den Fußballer Julian Büscher und bekam mit ihm im selben Jahr Tochter Solea.