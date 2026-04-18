Jetzt ist's offiziell
Nach Liebes-Drama mit Emma Fernlund: "Abrechnung"-Star Umut Tekin ist wieder liiert
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Umut Tekin sorgte mit seinem Liebesleben in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss: Der "Abrechnung"-Star hat eine neue Freundin
Nach Jana-Maria, Emma Fernland und Vanessa Brahimi folgt die nächste Liebe
Mit seinem Liebesleben geht Umut Tekin schon seit Jahren sehr offen um. Über seine Ex-Freundinnen Emma Fernlund und Jana-Maria Herz sprach er beispielsweise ganz offen im Dschungelcamp. Dabei machte er sogar öffentlich, dass seine Ex Jana-Maria schwanger von ihm war, sich aber gegen die Schwangerschaft entschied.
Danach folgte eine Liaison mit Vanessa Brahimi. Zwischen den beiden knisterte es bei "The 50" heftig, doch auch aus diesem Flirt wurde nichts. Doch dafür überrascht Umut seine Fans jetzt mit schönen Nachrichten: Er ist wieder vergeben!
Mehr von Umut Tekin siehst du in "Die Abrechnung"
Liebes-Outing auf dem Red Carpet
Auf dem roten Teppich der Reality Awards 2026 zeigte er sich zusammen mit seiner neuen Freundin Lena Goldstein. Die beiden posierten zusammen für die Kameras und küssten sich leidenschaftlich. Der Instagram-Kanal "realityschweiz" lichtete die beiden zusammen ab.
Im Interview wurden Umut und Lena natürlich prompt auf die innigen Küsse angesprochen. "Ist das frisch?", werden die beiden gefragt. Darauf hat Umut eine klare Antwort: "Was heißt denn frisch? Wir werden bald mehr dazu erzählen, so viel steht fest. Wir wollten heute die Beziehung öffentlich machen!"
Wie die beiden zusammengekommen sind, haben sie bislang noch nicht verraten. Sobald es dazu neue Infos gibt, erfährst du sie hier.
Du willst mehr Drama? Kein Problem!
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