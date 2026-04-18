Sie erwartet ihr drittes Kind Natalie Portman: Dieser französische Musiker ist der Mann an ihrer Seite Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Natalie Portman wird zum dritten Mal Mutter. Bild: Imago Images / imageSPACE

Gerüchte kursierten schon länger, jetzt lüftet Natalie Portman selbst das Geheimnis: Die 44-jährige Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind. "Ein Wunder", wie sie selbst sagt. Doch wer ist eigentlich der Mann an ihrer Seite?

Natalie Portman hat ihre dritte Schwangerschaft offiziell bestätigt. In einem Interview mit "Harper's Bazaar" zeigte sich die 44-Jährige sichtlich bewegt über die Nachricht – und vor allem dankbar.

"Großes Privileg und ein Wunder" Als Tochter eines Arztes sei ihr bewusst, dass eine Schwangerschaft nicht selbstverständlich sei. "Ich bin damit aufgewachsen zu hören, wie schwer es ist, schwanger zu werden", erklärte sie. "Es ist so schön und freudvoll – und zugleich nicht einfach." Neben der Freude über ihr Kind empfinde sie großen Respekt für Menschen, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. "Ich weiß, wieviel Glück ich habe", sagte Portman. "Tanguy und ich sind überglücklich. Ich bin einfach unendlich dankbar. Es ist ein großes Privileg und ein Wunder", sagte die OSCAR®-Preisträgerin.

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Wer ist der Mann an Natalie Portmans Seite? Die Schauspielerin hat bereits zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter – aus ihrer früheren Ehe mit dem Choreografen Benjamin Millepied. Für sie und ihren aktuellen Partner, den französischen Musiker Tanguy Destable, ist es nun das erste gemeinsame Kind. Portman und Destable sind laut Angaben des französischen Mediums "Voici" seit Anfang März 2025 ein Paar. Er ist ein Musiker und Produzent elektronischer Musik und unter dem Künstlernamen Tepr bekannt.

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2015 veröffentlichte er sein erstes Album, trat 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auf und arbeitete 2023 für ein Filmprojekt unter anderem mit Lady Gaga zusammen.

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Paar genießt die Schwangerschaft in Paris Auch Destable bringt Kinder aus einer vorherigen Beziehung mit: Vor Portman war Destable über zehn Jahre mit der französischen Schauspielerin Louise Bourgoin verheiratet. Portman und Destable leben heute in Paris und genießen die Schwangerschaft in vollen Zügen. Spaziergänge durch Parks und Zeit für die Kunstschätze der Stadt zu haben, sei "ziemlich großartig". Mit einem Augenzwinkern merkt sie zudem an, dass sie in Frankreich sogar ein wenig mehr Zeit habe: "In Frankreich gilt man erst nach 41 statt 40 Wochen als Termingeburt – ich bekomme diesmal also eine Extra-Woche Schwangerschaft geschenkt."