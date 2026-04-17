Jetzt ist's offiziell Nach Liebes-Drama mit Emma Fernlund: "Abrechnung"-Star Umut Tekin ist wieder vergeben Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Umut Tekin und seine neue Freundin Lena Goldstein auf dem roten Teppich bei den Reality Awards in Bonn. Bild: picture alliance / Flashpic

Umut Tekin sorgte mit seinem Liebesleben in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss: Der "Abrechnung"-Star hat eine neue Freundin

Nach Jana-Maria, Emma Fernland und Vanessa Brahimi folgt die nächste Liebe Mit seinem Liebesleben geht Umut Tekin schon seit Jahren sehr offen um. Über seine Ex-Freundinnen Emma Fernlund und Jana-Maria Herz sprach er beispielsweise ganz offen im Dschungelcamp. Dabei machte er sogar öffentlich, dass seine Ex Jana-Maria schwanger von ihm war, sich aber gegen die Schwangerschaft entschied. Danach folgte eine Liaison mit Vanessa Brahimi. Zwischen den beiden knisterte es bei "The 50" heftig, doch auch aus diesem Flirt wurde nichts. Doch dafür überrascht Umut seine Fans jetzt mit schönen Nachrichten: Er ist wieder vergeben!

Mehr von Umut Tekin siehst du in "Die Abrechnung" Ganze Folge Die Abrechnung: Der Promi-Showdown Feinde oder Freunde? Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.11.2025 • 137 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Liebes-Outing auf dem Red Carpet Auf dem roten Teppich der Reality Awards 2026 zeigte er sich zusammen mit seiner neuen Freundin Lena Goldstein. Die beiden posierten zusammen für die Kameras und küssten sich leidenschaftlich. Der Instagram-Kanal "realityschweiz" lichtete die beiden zusammen ab. Im Interview wurden Umut und Lena natürlich prompt auf die innigen Küsse angesprochen. "Ist das frisch?", werden die beiden gefragt. Darauf hat Umut eine klare Antwort: "Was heißt denn frisch? Wir werden bald mehr dazu erzählen, so viel steht fest. Wir wollten heute die Beziehung öffentlich machen!" Wie die beiden zusammengekommen sind, haben sie bislang noch nicht verraten. Sobald es dazu neue Infos gibt, erfährst du sie hier.