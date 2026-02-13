Sorge um seine Gesundheit
Neue Bilder schocken Fans: Wie geht es Ex-"Promi Big Brother"-Star Jeremy Fragrance?
Aktualisiert:
Jeremy Fragrance beunruhigt mit einem neuen Video auf Instagram seine Fans: Der Influencer zeigt sich bei frostigen Temperaturen leicht bekleidet im Schnee.
Jeremy Fragrance ist für seine skurrilen Social-Media-Postings bekannt. Mit einem jüngst veröffentlichten Video löst er erneut Spekulationen in seiner Community aus. Darin zeigt er sich bei frostigen Temperaturen Fahrrad fahrend - und zwar oberkörperfrei. Das allein wäre für Fragrance nicht ungewöhnlich. Doch zahlreiche User:innen fragen bestürzt, was mit ihm passiert sei.
Fans bangen um seine Gesundheit
Der Grund: seine Figur. Jeremy sieht merklich hagerer aus als in früheren Posts. Die Kommentarspalte füllt sich mit besorgten Nachfragen - viele wollen wissen, ob mit dem Social-Media-Star alles in Ordnung ist.
So schreibt eine Person: "Used to find it funny now just sad clearly needs help" (übersetzt: "Fand es früher witzig, jetzt nur noch traurig - braucht dringend Hilfe"). Eine andere fragt, wo seine Freund:innen seien, die ihm helfen könnten. Viele scheinen sich einig zu sein: Er braucht Hilfe. Der Influencer hat sich dazu bislang nicht geäußert.
