Bei Eröffnungsfeier in Mailand Olympia 2026: Charlize Theron ruft eindringlich zum Frieden auf Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von spot on news Charlize Theron bewegte in Mailand bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele mit ihrer Rede für den Frieden. Bild: Imago Images / Xinhua

Überraschender Stargast bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand: Charlize Theron hielt eine emotionale Rede gegen den Krieg und für den Frieden. Die UN-Botschafterin hat eine besondere Verbindung zur italienischen Metropole.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina haben am Freitagabend mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im legendären San-Siro-Stadion begonnen. Neben den einmarschierenden Athleten sorgte ein überraschender Stargast für einen emotionalen Höhepunkt: Hollywoodstar Charlize Theron (50) betrat die Bühne und hielt eine bewegende Rede gegen Krieg und für den Frieden.

Die Schauspielerin lieferte einen eindringlichen Monolog, der sich nahtlos in die übergeordneten Themen der Zeremonie einfügte - Harmonie und globale Einheit. Ihre Worte waren inspiriert von Nelson Mandela (1918-2013), dem südafrikanischen Freiheitskämpfer und Friedensnobelpreisträger. Auf dem offiziellen X-Account der Olympischen Spiele wurden Therons Worte geteilt:

Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikt. Charlize Theron

"Frieden ist die Schaffung einer Umgebung, in der alle gedeihen können - unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Glauben, Religion, Geschlecht, Klasse, Kaste oder anderen sozialen Unterscheidungsmerkmalen."

Mailand ist für Charlize Theron kein Zufall Die gebürtige Südafrikanerin verbindet eine persönliche Geschichte mit der italienischen Metropole. Als 17-Jährige lebte sie gemeinsam mit ihrer Mutter ein Jahr lang in der Stadt, während sie sich als Model versuchte - bevor sie in die USA zog, um ihre Schauspielkarriere zu verfolgen. Der Auftritt bei Olympia passt zu Therons langjährigem Engagement für den Frieden. 2007 gründete sie das "Charlize Theron Africa Outreach Project", eine Organisation, die sich für die Gesundheit, Bildung und Sicherheit junger Menschen im südlichen Afrika einsetzt, mit besonderem Fokus auf HIV/AIDS-Prävention und den Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt.

Ein Jahr später ernannten die Vereinten Nationen die Oscarpreisträgerin zur UN-Friedensbotschafterin. Seither nutzt sie ihre Prominenz, um sich weltweit für die Stärkung von Jugendlichen und öffentliche Gesundheitsinitiativen einzusetzen. Immer wieder erhebt sie ihre Stimme gegen Gewalt, Ungleichheit und Diskriminierung.

Nicht ihr erster Olympia-Auftritt Für Theron war es nicht die erste Begegnung mit den Olympischen Spielen. Bei den Sommerspielen in Paris 2024 hatte sie gemeinsam mit Tennislegende Serena Williams (44) eine Vorveranstaltung moderiert.