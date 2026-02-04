Seltenes Foto auf Instagram
"Papa liebt Dich über alles": So emotional gratuliert Oliver Pocher Tochter Nayla zum Geburtstag
Aktualisiert:von Malika Baratov
Ein seltener, sehr persönlicher Moment: Oliver Pocher gratuliert seiner Tochter Nayla öffentlich zum 16. Geburtstag - mit emotionalen Worten, einem privaten Foto und einem typisch ironischen Abschluss.
Die Zeit vergeht schneller, als man denkt - das spürt nun auch Oliver Pocher (47). Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) hat er Tochter Nayla, die jetzt ihren 16. Geburtstag feiert. Zu diesem besonderen Anlass richtet der Comedian auf seinem Instagram-Account @oliverpocher ungewohnt emotionale Worte an sein erstgeborenes Kind.
"Es ist einfach so unglaublich, wie die Zeit vergeht", schreibt der Entertainer und blickt dabei sichtlich bewegt auf die vergangenen Jahre zurück. Besonders ein Satz zeigt, wie sehr ihn dieser Moment trifft: "Gerade noch den Kinderwagen durch die Gegend geschoben und schon bist Du 16 Jahre alt."
"Du wirst IMMER einen besonderen Platz in meinem Herzen haben"
Dass Nayla für ihn etwas ganz Besonderes ist, macht der Moderator unmissverständlich klar: "Als einziges Mädchen und Erstgeborene wirst Du IMMER einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Papa liebt Dich über alles …"
Für Oliver Pocher sind das ungewohnt liebevolle Töne - und genau deshalb berühren sie viele Fans.
Passend zu den Worten teilt Pocher ein Bild, das man sonst kaum zu sehen bekommt: Vater und Tochter gemeinsam. Kleinkind Nayla blickt schüchtern in die Kamera, während ihr Papa ihr ein Küsschen auf die Wange gibt. Ein besonderer Moment, denn Pocher und Meyer-Wölden schützen ihre Kinder konsequent vor der Öffentlichkeit.
Umso größer ist der Überraschungseffekt dieses privaten Einblicks - und die Reaktionen seiner Community lassen nicht lange auf sich warten.
Ganz ohne Humor geht es am Ende dann aber doch nicht. Typisch Pocher schließt er seinen emotionalen Post mit einem augenzwinkernden Kommentar: "… und Du kannst jetzt Bier & Wein kaufen, damit Du bis 24:00 durch die Stadt ziehen kannst um Dich zu tätowieren!"
Ein Satz, der zeigt: Zwischen Stolz, Wehmut und Liebe bleibt Oliver Pocher eben doch Oliver Pocher.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
