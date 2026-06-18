Neue Drehbücher von Cornelia Funke
"Wilde Hühner" soll weitergehen: Dieser "Sturm der Liebe"-Star möchte mitmachen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Autorin Cornelia Funke arbeitet an einer Fortsetzung ihrer erfolgreichen "Die Wilden Hühner"-Reihe als Serie. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten kommt das Projekt nun ins Laufen. Und: Ein "Sturm der Liebe"-Star meldet Interesse an, eine Hauptrolle zu übernehmen.
Fortsetzung von "Die wilden Hühner" als Serie geplant
Vor rund 20 Jahren sorgte die Kinder- und Jugendbuchreihe "Die Wilden Hühner" über eine Clique von fünf Mädchen für Furore. Drei Filme wurden zu den Abenteuern rund um Bandenanführerin Sprotte und ihre Freundinnen produziert, die alle auf Joyn zu sehen sind.
Die Autorin Cornelia Funke will diese Geschichte nun weitererzählen. Sie hatte bereits vor ein paar Jahren angekündigt, dass sie plant, "Die Wilden Hühner" zurückzubringen - diesmal aber als etwa 30-jährige Frauen.
Diesen Plan setzte sie in die Tat um: Funke hat inzwischen sechs Drehbücher für eine Serie geschrieben. Das erzählte sie vor einigen Tagen in einem Instagram-Video mit der Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane. Es gehe in den neuen Geschichten darum, wie "Die Wilden Hühner" heute seien. Nachdem sich das Interesse bei möglichen Produzent:innen anfangs überraschend in Grenzen gehalten habe, starteten die beiden Frauen einen Aufruf, um das Projekt anzuschieben.
Alle drei "Die wilden Hühner"-Filme gibt's auf Joyn
Und das offensichtlich mit großem Erfolg: Sie würden inzwischen mit "Hühner-Leidenschaft" überschwemmt und es hätten sich mehrere interessierte Firmen und Produzent:innen gemeldet, verkündete Funke jetzt bei Instagram. Auch für die Rollen, das Design und die Musik seien bereits Bewerbungen eingegangen.
Eine Schauspielerin, die sich für eine Rolle in der "Die Wilden Hühner"-Neuauflage interessiert, ist "Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen. Sie spielt in der ARD-Telenovela aktuell die weibliche Hauptrolle der Fanny Schätzl.
"Oh, ich wäre auch so gern ein wildes Huhn", schrieb sie unter Cornelia Funkes Post und erntete von Fans sofort Zustimmung. Auch in einer Story auf ihrer eigenen Instagram-Seite äußerte sich Graen zu dem Thema und schrieb: "Also ich seh mich da ja."
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Cornelia Funke verrät, was "Die Wilden Hühner" heute machen
Über das erste Drehbuch hatten Cornelia Funke und Mona Ameziane verraten, dass die Hühner auch als Frauen nach wie vor befreundet seien. Eine arbeite inzwischen als Schauspielerin, eine andere mache ein Café auf, eine sei Lehrerin - und die frühere Anführerin der Bande, Sprotte, "rettet die Welt", so Funke.
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