Deutsche Legende Programmänderung im ZDF: Verstorbener Schauspieler Mario Adorf wird geehrt Aktualisiert: Vor 11 Minuten von Martin Meyer :newstime Schauspiel-Legende Mario Adorf (95) ist tot Videoclip • 01:11 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine Schauspiel-Legende ist von uns gegangen. Wie sein Management gegenüber "Bild" bestätigte, ist Mario Adorf tot. Das ZDF würdigt die Schauspiel-Legende mit einem Porträt und ändert dafür sein Programm.

ZDF ändert das TV-Programm an mehreren Tagen Schauspieler Mario Adolf ist am 8. April verstorben. Das ZDF widmet der Legende das Porträt "Mario Adolf - Ein Leben" und stellt dafür sein Programm um. Die Talkshows "Maybrit Illner" und "Markus Lanz" direkt im Anschluss starten daher heute 15 Minuten später. "Mario Adolf - Ein Leben" läuft am 9. April um 22:15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn.

Am Freitag, 10. April 2026 ändert das ZDF sein Nachtprogramm: Um 0.30 Uhr läuft "Terra X History: Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende" und am Samstag, 11. April 2026, um 13.40 Uhr die Komödie "Krokodil".

Heute, 22:15 Uhr • Special Porträt "Mario Adolf - Ein Leben" Verfügbar auf Joyn 60 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Nach kurzer Krankheit eingeschlafen Einer der größten deutschen Schauspieler ist tot. Das Management von Mario Adorf, Michael Stark, sowie die Filmagentur Reinholz teilten "Bild" mit, dass er am 8. April 2026 im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris gestorben sei. Nach kurzer Krankheit sei er einfach eingeschlafen. Vor seinem Tod habe er seinem Manager Michael Stark noch eine Botschaft mitgegeben und sich darin bei all seinen Fans bedankt, die ihm so viele Jahre die Treue gehalten hätten. Mario Adorf hinterlässt eine Tochter, einen Enkel und seine französische Frau Monique.

In seiner langen Karriere hat Mario Adorf über 200 Rollen in Kino, Fernsehen und Theater gespielt und zahlreiche Zuschauer:innen begeistert. Einige der bekanntesten Produktionen, an denen er mitgewirkt hat, sind "Winnetou 1. Teil", "Kir Royal" und "Der Schattenmann".