Kürzeste Reality-Romanze des Jahres?
Serkan Yavuz: Blitz-Liebe mit Vanessa Brahimi ist schon wieder Geschichte
Veröffentlicht:von Lena Maier
In der Show "Kampf der Reality Allstars" ließ Serkan Yavuz die Liebes-Bombe platzen und schwärmte von seiner neuen Freundin Vanessa. Doch die TV-Romanze wurde von der Realität eingeholt: Noch bevor die Zuschauer:innen mitfiebern konnten, gab der Reality-Star bereits wieder die Trennung bekannt.
"Meine Seelenverwandte": Das Liebes-Outing im TV
Es war die Frage, die vielen unter den Nägeln brannte: Ist Serkan Yavuz noch Single? Im Gespräch mit Kader Loth bei "Kampf der Reality Allstars" lüftete er das Geheimnis und offenbarte seine neue Beziehung zu Vanessa Brahimi.
Er kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Das ist meine Seelenverwandte, wirklich", offenbarte er. "Sie gibt mir so eine Power. Sie unterstützt in allem, pusht auch. Sie ist so liebevoll und empathisch." Für ihn stand fest: Es sind echte Gefühle im Spiel.
Instagram-Statement: "War so, ist nicht mehr"
Doch was zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch eine frische Liebe war, ist heute bereits Geschichte. Kaum waren die Szenen im Fernsehen ausgestrahlt, meldete sich Serkan in seiner Instagram-Story zu Wort und sorgte für Klarheit. "Kurz und knapp, war so, ist nicht mehr", schrieb er, um alle Spekulationen direkt zu beenden.
Die Beziehung habe nur wenige Wochen gehalten. Anders als nach der Trennung von seiner Ex-Frau Samira will er dieses Mal jedoch keine Schlammschlacht: "Es gibt dazu auch kein Ein-Euro-Statement, keine Sorge", witzelte er in Anspielung auf frühere Aktionen.
Bekannt aus "Das große Promi-Büßen" und "The Power"
Für aufmerksame Reality-TV-Zuschauer:innen sind beide keine Unbekannten. Serkan Yavuz war zuletzt bei Formaten wie "Das große Promi-Büßen" (2025) und "The Power" zu sehen. Auch seine nun Ex-Freundin Vanessa Brahimi hat TV-Erfahrung: Sie war ebenfalls Teilnehmerin beim "Promi-Büßen" und stand dort bereits an Serkans Seite. Die gemeinsame TV-Vergangenheit hat ihre Liebe entfacht - doch für eine gemeinsame Zukunft hat es offenbar nicht gereicht.
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