Aufgrund der Fußball-WM ARD und ZDF: Wann gehen die Talks in die Sommerpause? Veröffentlicht: Vor 44 Minuten von dpa Sandra Maischberger talkt seit über 20 Jahren im Ersten. Auch "Maischberger" geht im Juni in die Sommerpause. Bild: WDR/Thomas Kierok

Die Sommerpause bei den großen Talkshows startet bald. Ein Grund ist die anstehende Fußball-WM, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern viel Platz einnehmen wird. Welche Formate wann und wie lange pausieren, erfährst du hier.

Miosga, Maischberger, Illner, Lanz: Die Sommerpause bei den Polit-Talkshows von ARD und ZDF geht bald wieder los. Die ARD-Talks verabschieden sich alle schon vor Beginn der Fußball-WM, die am 11. Juni beginnt. Beim ZDF wird dagegen bis in den Juli hinein getalkt. Die ARD betont jedoch: "Wie in den Vorjahren auch, reagieren die Redaktionen während Pausen flexibel auf aktuelle Ereignisse." Die Übersicht:

"Hart aber Fair" (Das Erste) Letzte Ausgabe vor der Sommerpause der ARD-Talksendung "Hart aber Fair" ist am Montag, 1. Juni. Es ist eine Spezialausgabe namens "Hart aber Fair extra - der Dialog". Die ARD bemüht sich um mehr "Raum für Meinungsvielfalt", wie sie es formuliert. Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Perspektiven sollen über relevante Themen sprechen, die sie bewegen. Für Moderator Louis Klamroth ist es 2026 die vierte "Hart aber fair"-Sommerpause als Nachfolger von Frank Plasberg. Im September geht es dann weiter. Neben der linearen Ausstrahlung von "Hart aber Fair" soll Klamroth in den kommenden Monaten auch in einem Format zu sehen sein, das speziell für die ARD-Mediathek und bewusst für eine jüngere Zielgruppe produziert wird. Außerdem sind mehrere Ausgaben des Townhall-Formats "Arena" mit Louis Klamroth und Jessy Wellmer vorgesehen.

Jeden Montag diskutiert Louis Klamroth aktuelle politische Themen bei "Hart aber Fair" Klick dich am 11. Mai, um 21:45 Uhr, und am 1. Juni, um 21:15 Uhr, in den kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

"Caren Miosga" (Das Erste) Caren Miosga hat den renommierten Talk-Sendeplatz am Sonntagabend im Ersten der ARD Anfang 2024 von Anne Will übernommen. Schon öfter hatte sie den Bundeskanzler zu Besuch. Ihre Sendung geht etwa einen Monat nach dem "Tatort" in die Sommerpause (der sich besonders früh, schon Anfang Mai, in die Pause verabschiedete, was neue Filme angeht). Letzte Ausgabe vor der Sommerpause ist am 7. Juni. Die erste "Caren Miosga"-Sendung nach der Sommerpause plant die ARD für den 23. August. Insgesamt soll es 2026 rund 30 Ausgaben geben.

Jeden Sonntag diskutiert Caren Miosga mit prominenten Gäst:innen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft das bedeutendste Thema der Woche Klick dich am 17. Mai und 7. Juni, jeweils um 21:45 Uhr, in den kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

"Maischberger" (Das Erste) Seit über 20 Jahren talkt Sandra Maischberger im Ersten. Von 2003 bis 2015 hieß ihr Format (als Nachfolgesendung von Alfred Bioleks "Boulevard Bio") dienstags "Menschen bei Maischberger". Vor zehn Jahren änderten sich Titel und Konzept. Öfter wurde am Aufbau der Sendung geschraubt. Seit Mai 2022 trägt die Sendung den Titel "Maischberger" und wird seitdem zweimal pro Woche, dienstags und mittwochs, ausgestrahlt. Ein Merkmal sind Kommentatoren-Talks mit bekannten Journalisten. Insgesamt soll es 2026 rund 66 Ausgaben geben. Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause kommt am 10. Juni. Die erste "Maischberger"-Ausgabe nach der Sommerpause plant die ARD für den 11. August. Am 25. August feiert Maischberger ihren 60. Geburtstag.

"maischberger" läuft immer dienstags und mittwochs um 22:50 Uhr, nach den "Tagesthemen" Hier im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Die ZDF-Talkshows kommen noch bis Mitte Juli Im ZDF beginnt die Talk-Sommerpause traditionell deutlich später als bei der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz ARD. So talken Maybrit Illner und Markus Lanz noch bis in die zweite Hälfte des Juli.

"Maybrit Illner" (ZDF) Illners Talk, den es seit 1999 gibt und der bis 2007 "Berlin Mitte" hieß, pausiert fünf Donnerstage, damit weit weniger als die ARD-Konkurrenten. Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause kommt am 23. Juli. Die erste "Maybrit Illner"-Ausgabe nach der Sommerpause plant das ZDF für den 3. September.

Streame den Polit-Talk immer donnerstags um 22:15 Uhr Hier im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

"Markus Lanz" (ZDF) Lanz spricht jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag spätabends im ZDF über gesellschaftlich relevante Themen. Die nach ihm benannte Talkshow im ZDF gibt es seit 2008, im jetzigen Rhythmus seit 2009. Lanz geht in diesem Jahr etwa eine Woche früher in die Sommerpause als 2025. Die letzte Sendung vor der Sommerpause ist für den 16. Juli geplant. Die erste "Markus Lanz"-Ausgabe nach der gut vierwöchigen Pause plant das ZDF für den 18. August.