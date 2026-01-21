"Wurde als Baby vertauscht": Schauspiel-Star Christian Berkel enthüllt kuriose Geschichte

Wie im Film!
Christian Berkel erzählt in seinem neuen Roman "Sputnik" von einem prägenden Ereignis aus seiner Kindheit: Als Baby wurde er im Krankenhaus vertauscht. Der Schauspieler und Autor verarbeitet persönliche Erlebnisse und fiktionale Elemente in seinem bisher persönlichsten Buch.
Die Geschichte klingt wie aus einem Roman - und ist doch Realität: Christian Berkel, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler und Ehemann von Andrea Sawatzki, wurde bei seiner Geburt im Jahr 1957 im Krankenhaus mit einem anderen Baby vertauscht. Sein Vater bemerkte den Irrtum sofort, als ihm das Kind übergeben wurde. "Das ist nicht mein Sohn", habe dieser gesagt, berichtet Berkel gegenüber "Bild". Die Hebamme war entsetzt, doch nach einer erneuten Überprüfung stellte sich heraus, dass der Vater recht hatte.
Neuer Roman erzählt von verrückter Vertauschung bei Geburt
Zunächst hatte die Hebamme den falschen Sohn mit den Worten "Hier ist Ihr Sputnik", was übersetzt "Begleiter" bedeutet, an den Vater übergeben. Dieser Begriff wurde zum Titel von Berkels neuem Roman, der autobiografische Elemente mit Fiktion verbindet.
"Sputnik" sei sein bisher persönlichstes Werk, erklärt Berkel. "Zehn bis zwölf Situationen in dem Roman haben tatsächlich genauso stattgefunden, wie ich sie beschreibe. Alles andere ist erfunden oder geht von der Realität aus, die ich stark verändert habe."
Wie Berkel im Interview erklärt, sei die Vertauschung in seiner Kindheit immer wieder zur Sprache gekommen: "Meine Mutter hat dann später, wenn sie sich über mich geärgert hat, immer gesagt: 'Die echten Unterlagen hat nie jemand gesehen. Vielleicht wurdest du ja doch vertauscht.'"
Frankreich: Ein Fluchtort voller Leichtigkeit
Mit 14 Jahren zog Berkel für zwei Jahre nach Frankreich, wo er bei einer Gastfamilie lebte und die Schule besuchte. "Paris war Leichtigkeit, Lebensart und Kultur - alles, was ich damals in Deutschland vermisst habe", erzählt er. In Frankreich konnte er sich frei entfalten und entdeckte eine neue Seite seiner Persönlichkeit. "Ich bin ein anderer Mensch in Frankreich. Ich bewege mich anders, ich spreche anders, ich habe sogar eine andere Stimmlage."
Für Berkel war Frankreich lange ein Sehnsuchtsort. Er träumte sogar davon, Franzose zu werden - bis kurz vor seinem 20. Geburtstag. Doch am Theater in Deutschland fand er schließlich seinen Platz und begann zu erkennen, dass Heimat mehr ist als ein geografischer Ort. "Man kann die Identität nicht wie ein Hemd wechseln", so Berkel. Heute hat er seinen Frieden mit dem Deutschsein geschlossen, auch wenn dieser Prozess für ihn nicht einfach war - insbesondere als Deutscher mit jüdischen Wurzeln.
Seiner Karriere hat diese Entscheidung nicht geschadet, im Gegenteil: Berkel gehört heute zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern, doch auch international hat der 67-Jährige schon für Aufmerksamkeit gesorgt: Er spielte in Blockbustern wie "Operation Walküre" mit Tom Cruise, "Inglourious Basterds" unter der Regie von Quentin Tarantino oder in "Elle" neben Frankreichs Kino-Ikone Isabelle Huppert.
Trotzdem bleibt die Leidenschaft für Frankreich ein prägender Teil seines Lebens. "Ich habe noch heute den Traum, irgendwann einmal eine kleine Wohnung in Paris zu haben", gesteht Berkel. In seinen Romanen hat er die Möglichkeit gefunden, verschiedene Teile seiner Identität zu akzeptieren und miteinander zu verbinden.
