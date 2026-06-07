Zu wenig Einschaltquoten? Schock für "Bergdoktor"-Star Hans Sigl und Barbara Schöneberger: Ihre Sendung fliegt aus dem ARD-Programm Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderieren die "Starnacht am Wörthersee" demnächst im MDR. Bild: IMAGO / Harald Deubert

Barbara Schöneberger und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl müssen jetzt stark sein: Die "Starnacht am Wörthersee" wurde von der ARD aus dem Programm geschmissen. Wo die Show stattdessen ausgestrahlt wird - und ob sich die Fans auf weitere Veränderungen einstellen müssen.

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Für viele Schlager-Fans gehört die "Starnacht am Wörthersee" längst zum festen Bestandteil des Sommers. Seit 2000 lockt die große Open-Air-Show mit bekannten Künstler:innen, spektakulärer Kulisse und prominenten Moderator:innen vor die Bildschirme. Doch nun macht die ARD einen Cut: Die beliebte Musiksendung verschwindet aus dem Hauptprogramm. Besonders bitter ist das natürlich für Moderatorin Barbara Schöneberger und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl. Das beliebte Duo führte in den vergangenen Jahren durch die Show und feierte erst 2025 die Rückkehr der "Starnacht" ins Erste. Damit ist ein Jahr später bereits wieder Schluss, wie unter anderem das Nachrichtenportal "schlagerprofis.de" berichtet. Am 11. Juli 2026 wird die "Starnacht am Wörthersee" zwar weiterhin live ausgestrahlt - allerdings nicht mehr im Ersten. Stattdessen wandert die Sendung zurück ins MDR-Fernsehen. Parallel dazu zeigt der österreichische Sender ORF 2 die Veranstaltung wie gewohnt live.

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"Starnacht am Wörthersee": Weshalb fliegt die Show aus dem Programm? Offiziell hat die ARD die Gründe für die Programmänderung bislang nicht detailliert erläutert. Nachrichtenportale wie "focus" sehen jedoch vor allem die Einschaltquoten als entscheidenden Faktor. Rund zwei Millionen Zuschauer:innen verfolgten die "Starnacht am Wörthersee" im vergangenen Jahr im Ersten. Für eine große Samstagabendshow sind das zwar respektable Werte, im direkten Vergleich mit anderen Musikformaten jedoch eher durchschnittlich. Die Shows von Florian Silbereisen erreichen regelmäßig ein TV-Publikum von drei bis fünf Millionen Menschen. Auch Giovanni Zarrella erzielt mit seinen Musiksendungen im ZDF häufig deutlich höhere Reichweiten. Hinzu kommt der Marktanteil: Während frühere Ausgaben der "Starnacht" noch deutlich stärker abschnitten, blieb die Resonanz zuletzt hinter den Erwartungen zurück. Offenbar zu wenig, um dauerhaft einen begehrten Primetime-Platz im Ersten zu rechtfertigen.

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Diese Promis sind dabei An mangelnder Prominenz auf der Bühne liegt die Programmdegradierung jedenfalls nicht. Die Veranstalter:innen haben bereits zahlreiche bekannte Künstler:innen bestätigt. Mit dabei sind unter anderem Schlagerstar Beatrice Egli, Publikumsliebling Semino Rossi, Italo-Legende Al Bano sowie Angelo Kelly. Auch Popsänger Ray Dalton wird am Wörthersee erwartet. Damit bleibt die "Starnacht am Wörthersee" auch 2026 eines der größten Musikereignisse im deutschsprachigen Raum - selbst wenn die Show künftig nicht mehr auf dem prestigeträchtigen Sendeplatz im Ersten läuft.