Kontrollverlust "Die Landarztpraxis" Wochen-Vorschau ab 8. Juni: Georgs Erkrankung wird schlimmer Aktualisiert: Vor 23 Minuten von Nina K. Georg (Christian Hoening) vergisst für einen kurzen Moment, dass er kein Arzt mehr ist und taucht im Kittel in der Praxis auf, seine Tochter Isa (Diane Willems) ist besorgt. Bild: Joyn

Georg erleidet weitere Alzheimer-Aussetzer, Fabian und Vicki müssen ihre neue Situation bewältigen, Alexandra hat große Gewissensbisse, und Leo und Basti überdenken wieder einmal ihre Hochzeitspläne. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 8. Juni in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Georgs (Christian Hoening) Alzheimer-Erkrankung schreitet spürbar voran und sorgt für erschreckende Momente zwischen ihm und seinen Liebsten. Als er seinen eigenen Sohn nicht mehr erkennt, wird seinen drei Kindern klar, dass sie neue Maßnahmen ergreifen müssen. Vicki (Juliane Fisch) und Fabian (Oliver Franck) müssen nach der Trennung immer wieder beruflich zusammenarbeiten und merken dabei, wie schwer es ist, Gefühle und Karriere voneinander zu trennen. Während Vicki versucht, ihr Leben neu zu ordnen, kämpft Fabian mit der großen Enttäuschung von Vicki und der Sorge um seinen Vater. Nach einem Streit mit Max (Alexander Koll) begegnet Alexandra (Katrin Anne Heß) während eines Kongresses ihrem Ex-Freund Nikolas (Andreas Thiele). Sie begeht einen großen Fehler und verliert sich anschließend in einem Konstrukt aus Lügen und schlechtem Gewissen gegenüber Max. Der Hochzeitstermin von Leo (Katharina Hirschberg) und Basti (Simon Lukas) rückt immer näher, doch die fehlende Zustimmung von Leos Vater Fabian lässt die beiden ihre Pläne hinterfragen.

Folge 106 (8. Juni): "Kein richtiger Zeitpunkt" Leo will nicht begreifen, dass ihr eigener Vater ihre Entscheidung, Basti zu heiraten, nicht akzeptiert. Verzweifelt sucht sie Rat bei ihrer Oma Annemarie (Birgit Schneider), die noch einmal versucht, mit Fabian zu sprechen. Doch selbst als Max sich einmischt und auf ihn einredet, bleibt Fabian stur. Für Simon (Ben Braun) gibt es neue Hoffnung: Möglicherweise kann er doch noch an der Studie für seine Nervenkrankheit teilnehmen. Als er sich bei Vicki für ihren Einsatz bedankt, fällt ihm auf, wie unglücklich sie wirkt: Was belastet sie? Auch Bianca (Rosetta Pedone) spürt, dass mit Vicki etwas nicht stimmt und fragt vorsichtig nach. Zum ersten Mal vertraut sich Vicki jemandem an und gesteht, dass sie sich von Fabian trennen will. Sie glaubt, niemals dieselben Gefühle für ihn entwickeln zu können wie er für sie. Feli (Fenja Gerhardter) ist nach dem Kuss mit Josie (Lili-Mari Budach) völlig durcheinander. Die Nähe und die plötzlich aufkommenden Gefühle - sie hatte während des Kusses sogar Schmetterlinge im Bauch - lassen sie an sich selbst zweifeln. In der Praxis fasst sie sich schließlich ein Herz und erzählt Vicki von ihren Gedanken.

Sieh dir Folge 106 ab 8. Juni um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Kein richtiger Zeitpunkt Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 107 (9. Juni): "Gewissensbisse" Vicki quälen Gewissensbisse. Nach dem sie die Beziehung mit Fabian beendet und dieser wütend reagiert hat, kann sie kaum schlafen und fragt sich immer wieder, ob sie etwas anders hätte machen müssen. Fabian ist zutiefst enttäuscht und traurig und trägt seinen Schmerz deutlich nach außen. Währenddessen herrscht zwischen Max und Alexandra immer noch Funkstille. Alexandra ist wütend, weil Max nicht wollte, dass Becky zur Bergrettung zurückkehrt und ignoriert die zahlreichen Anrufe von Max. Als Alexandra völlig erschöpft von einem Kongress aus München in der Alten Post ankommt, gelingt es Julian schließlich, ihr ein Geständnis zu entlocken: Alexandra hat einen großen Fehler begangen. Leo leidet darunter, dass ihr Vater nicht hinter ihr steht und sogar versucht, andere gegen sie und die Hochzeit aufzubringen. Leo nimmt sich schließlich ein Herz und erzählt ihrem Opa Georg von der Verlobung - voller Angst vor seiner Reaktion. Doch Georg antwortet ganz anders als erwartet. Als Leo ihn kurze Zeit später erneut trifft, scheint er jedoch alles wieder vergessen zu haben.

Folge 107 ist ab 9. Juni um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Gewissensbisse Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 108 (10. Juni): "Dr. Georg Kroiß" Vicki versucht, bestmöglich mit der Trennung umzugehen und Fabian nicht zusätzlich zu belasten. Um Abstand zu schaffen, übernimmt sie die Hausbesuche. Währenddessen ist auch Fabian völlig durch den Wind. Leo leidet weiterhin darunter, dass Georg einen schweren Alzheimer‑Schub hatte und ihr erstes Gespräch über ihre Hochzeit offenbar völlig vergessen hat. Als Georg plötzlich in der Praxis auftaucht, sich einen Arztkittel überzieht und davon überzeugt ist, wieder als Arzt arbeiten zu können, wird klar, dass seine Krankheit eine bedenkliche, neue Stufe erreicht hat. Währenddessen steht Alexandra stark unter Druck. Ihr Ex Dr. Nikolas Weber, wartet weiterhin in der Alten Post auf sie und will unbedingt noch einmal mit ihr sprechen: Er liebt sie immer noch. Alexandra bleibt jedoch bei ihrer Entscheidung, Max nichts von ihrem Seitensprung zu erzählen. Als sich Alexandra, Max und Nikolas schließlich zufällig in der Alten Post begegnen, versucht sie hektisch, die Situation zu überspielen. Doch Max spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Bianca ist geschockt: Julian (Alexander Milo) hatte einen Unfall auf dem Hof. Sie will sofort zu ihm ins Krankenhaus. Vicki übernimmt selbstverständlich in der Zwischenzeit Mimi und bringt sie in die Alte Post. Hier übernimmt Simon das Baby, und Vicki sieht mit an, wie liebevoll er mit Mimi umgeht.

Folge 108 kannst du am 10. Juni um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Dr. Georg Kroiß Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 109 (11. Juni): "Heimlicher Liebesdienst" Vicki leidet zunehmend unter ihren Rückenschmerzen, die durch das Schlafen auf der Couch bei ihrem Bruder immer schlimmer werden. Ihr wird klar: Sie braucht dringend eine eigene Wohnung. Auch in der Praxis läuft es alles andere als rund. Fabian begegnet ihr auffallend kühl und zieht sie sogar aus einer Patientenangelegenheit ab, die sie eigentlich gemeinsam übernehmen wollten. Ella (Nina Patricia Schmieder) trifft derweil eine klare Entscheidung und lässt Fabian wissen, dass sie in Wiesenkirchen bleiben wird - eine Nachricht, über die er sich sichtlich freut. Max möchte sich aufrichtig bei Alexandra entschuldigen, weil er ihr unterstellt hat, etwas mit ihrem Ex gehabt zu haben. Ihm wird klar, dass er ihr hätte vertrauen müssen, ihn plagen extreme Schuldgefühle. Doch genau das lässt Alexandras eigenes schlechtes Gewissen immer größer werden. Ratlos sucht sie das Gespräch mit Fabian und fragt sich, ob sie Max doch endlich die Wahrheit sagen muss. Auch Emilio (Gioele Viola) steht unter Druck: Nach dem Führungskräftekurs muss er nun eine Prüfung ablegen. Eigentlich fühlt er sich gut vorbereitet, doch kurz vor dem Test überkommt ihn starke Prüfungsangst - und plötzlich ist alles weg. Seine Familie steht hinter ihm und fiebert gemeinsam mit, ebenso wie Matthias Killing vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen", der gerade in der Alten Post übernachtet. Besteht Emilio die Prüfung oder versagen im entscheidenden Moment seine Nerven?

Folge 109 ab 11. Juni um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Heimlicher Liebesdienst Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 110 (12. Juni): "Schuld und Schuldgefühle" Für Leo und Basti wird es ernst: Der Hochzeitstermin steht fest, in nur einer Woche wollen sie sich auf dem Standesamt das Jawort geben. Alexandra versucht noch einmal, Basti klarzumachen, wie sehr Leo es später bereuen könnte, ohne Fabian zu heiraten. Langsam fragen sich Leo und Basti, ob sie mit ihrer Entscheidung wirklich richtig liegen. Für Fabian folgt wenig später ein Schockmoment: Als er sich zu seinem Vater Georg auf eine Bank setzen will, erkennt dieser ihn nicht mehr. Fabian ist tief erschüttert, zumal er nichts von den vorherigen Aussetzern wusste. Da sich Georgs Zustand zunehmend verschlechtert, wollen seine drei Kinder neue Maßnahmen ergreifen, um Georgs Sicherheit zu gewährleisten. Doch Georg stößt sie vor den Kopf: Er hat große Angst, seine Selbstbestimmung zu verlieren. Vicki und Fabian müssen in der Praxis bei einem Notfall wieder zusammenarbeiten - und zeigen dabei, dass sie als Team nach wie vor funktionieren. Trotzdem verhält sich Fabian zunächst unfair, bis er schließlich einen Schritt auf Vicki zugeht. Währenddessen vermutet Donato (Antonio Putignano), dass Oscar (Lucas Sasse) während einer Gemüselieferung 100 Euro aus derKasse der Alten Post gestohlen hat, und informiert Lukas (Michael Raphael Klein) darüber. Als Lukas und Isa Oscar darauf ansprechen, streitet er alles ab, reagiert jedoch auffallend aggressiv. Isa (Diane Willems) wird misstrauisch und durchsucht Oscars Sachen.