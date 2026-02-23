Aktuell ist Sebastian Bezzel im Film "Die Ältern" zu sehen, der sich genau wie der Vorgänger "Das Pubertier" um das Thema Pubertät dreht. Doch wie verlief Bezzels eigenes Erwachsenwerden?

Im Interview mit der "Bild" schwelgte der zweifache Familienvater jetzt in Erinnerungen und sprach ganz offen über seine Teenie-Zeit. "Ich war ein ganz durchschnittlicher pubertierender Teenager", meinte er und fügte hinzu: "Mit den üblichen Merkmalen wie schlechter Stimme, schlechtem Geschmack bei Klamotten, schlechter Laune - aber nur den Eltern gegenüber und schlechter Haut."

Eltern-Kind-Beziehung in der Pubertät: Was hilft wirklich?

Heute hat der 54-Jährige selbst zwei Kinder und durfte bereits seine eigenen Erfahrungen mit pubertierenden Teenagern sammeln. "Grundsätzlich läuft alles sehr gut, bei den Themen Zimmer, Wäsche und Geschirr aufräumen herrscht noch Optimierungsbedarf", gab er offen zu.

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern kann in der Pubertät manchmal ganz schön angespannt sein. Wie man mit solchen Situationen am besten umgeht? Sebastian Bezzel hat dafür einen Tipp: "Miteinander reden und bei manchen Themen (siehe Wäsche und Zimmer aufräumen) mantra-artige Wiederholungen der Forderungen." Es sei ihm wichtig, seinen Kindern immer auf Augenhöhe zu begegnen. "Wobei ich mich trotzdem noch eindeutig als Papa sehe und nicht als bester Kumpel", führte der Schauspieler weiter aus. Letztendlich helfe in der Pubertät vor allem "Liebe und Konsequenz".