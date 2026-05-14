Hollywood lag ihr zu Füßen Senta Berger wird 85: So sah die Schauspieler-Ikone am Anfang ihrer Karriere aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Wie sah Senta Berger am Anfang ihrer Karriere aus? Bild: 2023 Getty Images/Gerald Matzka, IMAGO / ZUMA Press Wire

100 Kinofilme, fast 80 TV-Filme und -Serien in über 70 Jahren: Senta Berger ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Jetzt feiert die Österreicherin ihren 85. Geburtstag.

Sieh Senta Berger in der Rolle, die sie zur Legende machte - kostenlos auf Joyn Streame "Kir Royal"

Senta Berger begeisterte gleich mehrere Generationen von Zuschauer:innen, denn sie hatte eigentlich mehrere Karrieren. Da waren die ungestümen, arbeitsreichen Anfänge, als die in Linz geborene Schauspielerin in der Blütezeit des Kinos in den 60er-Jahren teilweise bis zu zehn Kinofilme pro Jahr drehte. Als das Kino abklang und das Fernsehen boomte, war sie auch auf dem kleinen Bildschirm groß und wurde in den 80ern durch eine einzige Serie endgültig zur Legende: als Mona, die Lebensgefährtin des Reporters Baby Schimmerlos in "Kir Royal" (1985). Und es gibt das Spätwerk, in dem sich Berger in den 2000er-Jahren zwischen den Genres und Plattformen tummelt, wie es ihr beliebt. Aber immer auf höchstem Niveau. So in "Frau Böhm sagt Nein" (2010), "Willkommen bei den Hartmanns" (2016) oder zuletzt in "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", für den sie einmal mehr für den Deutschen Filmpreis Lola nominiert wurde. Sollte sie ihn Ende Mai erhalten, wird sie bald 50 Auszeichnungen im Vitrinenschrank haben. Davon war anfangs nicht auszugehen, denn beinahe hätte das mit der Schauspielkarriere gar nicht geklappt.

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Yul Brynner war schuld, dass Senta Berger von der Filmschule flog Senta Berger trat schon mit vier Jahren als Sängerin auf, vom Vater am Klavier begleitet. Sie stand als Achtjährige erstmals vor der Kamera, für eine Minirolle in "Das doppelte Lottchen" (1950). Berger wollte früh Schauspielerin werden, nahm mit 14 schon Privatunterricht und tauschte mit 16 das Gymnasium - ohne Abschluss - gegen ein Studium am Max Reinhardt Seminar. Dort aber flog sie bald raus. Denn sie hatte ohne Erlaubnis der Direktion eine Rolle in der US-Produktion "Die Reise" (1959) mit Yul Brynner angenommen. Berger war 18, hatte schon in fünf Kinofilmen mitgespielt und stand trotzdem auf der Straße. Artur Brauner, der legendäre Filmproduzent, rettete sie. Er drehte mit Berger mehrere Filme, darunter "Der brave Soldat Schwejk" (mit Heinz Rühmann), "Adieu, Lebewohl, Goodbye" und "Es muss nicht immer Kaviar sein", und bescherte ihr den Durchbruch. Berger war bald so begehrt, dass sich ihr Name bis nach Hollywood herumsprach. 1962 zog sie nach Los Angeles. Dort drehte sie mit Hollywood-Größen wie John Wayne, Kirk Douglas, Charlton Heston und Frank Sinatra.

Senta Berger damals So sah Senta Berger am Anfang ihrer Karriere aus. Bild: imago/ZUMA Press

Von der flotten Komödienbiene zur Grande Dame des Schauspiels Als Berger 30 Jahre wurde, hatte sie schon 50 Kinofilme gedreht, eine eigene TV-Show in Deutschland gehabt, den ersten Bambi und den Bravo-Otto gewonnen. Die meisten ihrer Auszeichnungen erhielt sie aber im neuen Jahrtausend und vermehrt für ihr Lebenswerk, dass die Filmschaffenden endlich als das anzusehen verstanden, das es war: großartig. "Nebenbei" spielte Berger auch leidenschaftlich Theater. Von 1974 bis 1982 war sie als Buhlschaft im Theaterstück "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen im Einsatz, länger als alle anderen zuvor und danach in dieser Rolle. Auch in Wien, Hamburg und Berlin stand sie auf der Bühne. Zudem war sie als Synchronsprecherin tätig, und sie veröffentlichte als Sängerin mehrere Platten. 1989 schaffte es ihr Album "Wir werden sehn ..." in die deutschen Charts.

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Senta Berger war eine junge Frau mit Grips, als sie die Filmwelt eroberte, und reifte zur Grande Dame des Schauspiels, wurde eine Ikone des skandalfreien Entertainments. 1963 lernte sie Michael Verhoeven kennen, der damals noch Medizin studierte und in dem mit ihr hauptbesetzten Liebesfilm "Jack und Jenny" eine Nebenrolle spielte. Später wurde Verhoeven nicht nur Regisseur, sondern (1966) auch ihr Ehemann. Sie arbeiteten oft zusammen, so auch in Bergers einzigem "Tatort"-Auftritt "Tatort: Kressin und der Mann mit dem gelben Koffer" (1972) oder der TV-Serie "Die schnelle Gerdi". Berger und Verhoeven bekamen zwei Söhne, Simon und Lucas, die auch im Filmgeschäft Fuß fassten, und waren über 61 Jahre glücklich. Bis Verhoeven im April 2024 starb. Am 13. Mai feiert Senta Berger ihren 85. Geburtstag.