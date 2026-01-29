zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Jetzt wird's glamourös!

Sharon Stone beim Wiener Opernball: Hollywood-Diva gibt sich die Ehre

Aktualisiert:

von Spot on

Sharon Stone lässt sich den berühmten Opernball in Wien nicht entgehen.

Bild: IMAGO/SOPA Images

Richard Lugner war bekannt dafür, extravagante Hollywoodstars zum Wiener Opernball zu locken, aber auch nach seinem Tod bleibt das glamouröse Event ein Magnet für das ein oder andere prominente Gesicht. Dieses Jahr wird Sharon Stone nach Österreich kommen.

Der eleganteste Abend des Jahres: Der "Wiener Opernball" am 12. Februar in deinem Wohnzimmer

Hollywoodstar Sharon Stone ist einer der Stargäst:innen des diesjährigen Wiener Opernballs. Die US-Schauspielerin begleitet "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer zu dem Event am 12. Februar, wie nun bekannt wurde. Die 67-Jährige wird zusammen mit Johann und Silvia Lafer in der Loge des Süßwarenherstellers Guschlbauer Platz nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Sharon Stone besucht St. Willibald

Karl Guschlbauer freut sich auf den Besuch aus Hollywood: "Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüßen zu können. Dass sie mich auf den diesjährigen Opernball begleiten wird, ist natürlich das i-Tüpfelchen! Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur." Zwei Tage vor dem Ball, am 10. Februar, wird die Golden-Globe-Preisträgerin zu einem Pressetermin mit Karl Guschlbauer in St. Willibald erwartet.

Auch Sharon Stone, die durch den Erotikthriller "Basic Instinct" berühmt wurde, ist offenbar schon gespannt auf ihren Ausflug nach Österreich: "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", so der Hollywoodstar.

Das Erbe von Richard Lugner

Jahrelang war es der Unternehmer Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024), der mit internationalen Stargäst:innen beim Wiener Opernball für Aufsehen sorgte. Lugner, der im Sommer 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, konnte unter anderem Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale oder Pamela Anderson auf die Tanzfläche locken.

