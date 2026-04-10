Überraschung bei "Silbermond": Stefanie Kloß ist wieder schwanger. Es ist ihr zweites Kind mit dem Gitarristen Thomas Stolle.

Acht Jahre nach der Geburt des ersten Kindes ist "Silbermond"-Nachwuchs Nummer zwei unterwegs: Sängerin Stefanie Kloß verkündete die freudige Nachricht auf Instagram. Die Geburt dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

"Glas leer, Bauch voll" - mit diesen knappen Worten macht die 41-Jährige, die derzeit eine Pause als "The Voice Kids"-Coachin einlegt, ihr neues Glück öffentlich. Die Aufnahme im Frühlingslicht wirkt spontan. Auf dem Foto sitzt sie auf einer Café-Terrasse, in der Hand ein leeres Glas.