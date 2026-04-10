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"Glas leer, Bauch voll"

Silbermond-Baby auf dem Weg! Ex-"The Voice Kids"-Coachin Stefanie Kloß erwartet zweites Kind

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Stefanie Kloß wird zum zweiten Mal Mutter.

Bild: IMAGO / Bonn.digital

Überraschung bei "Silbermond": Stefanie Kloß ist wieder schwanger. Es ist ihr zweites Kind mit dem Gitarristen Thomas Stolle.

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Acht Jahre nach der Geburt des ersten Kindes ist "Silbermond"-Nachwuchs Nummer zwei unterwegs: Sängerin Stefanie Kloß verkündete die freudige Nachricht auf Instagram. Die Geburt dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

"Glas leer, Bauch voll" - mit diesen knappen Worten macht die 41-Jährige, die derzeit eine Pause als "The Voice Kids"-Coachin einlegt, ihr neues Glück öffentlich. Die Aufnahme im Frühlingslicht wirkt spontan. Auf dem Foto sitzt sie auf einer Café-Terrasse, in der Hand ein leeres Glas.

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Babybauch spricht Bände

Es ist ihr zweites Kind mit "Silbermond"-Gitarrist Thomas Stolle. Weitere Details sind nicht bekannt. Der Babybauch ist jedoch groß genug, um das Glas darauf abzustellen. Die Vermutung, die Sängerin könnte schon länger schwanger sein, liegt also nahe. Auch die Auszeit, die sich die Band zur Jahreswende genommen hat, wird wohl damit zusammenhängen.

Silbermond-Pause

In den Kommentaren zu dem Beitrag hagelt es seit der Veröffentlichung Glückwünsche. Thomas Stolle und Stefanie Kloß sind seit 2010 ein Paar. 2018 kam ihr erstes Kind zur Welt. Damals gönnten sich die Eltern auch eine Auszeit: Der erste Auftritt folgte 14 Monate nach der Geburt. Ob sich die aktuelle Schwangerschaft auf kommende "Silbermond"-Auftritte auswirkt, ist noch offen.

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