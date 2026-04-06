Margot Hellwig kennt Florian Silbereisen seit seinen Kindertagen: Von Anfang an begleitete sie ihn im Rampenlicht – bis sie ihre Karriere 2025 in seiner Show beendete. Heute ist der Draht zum Entertainer jedoch abgerissen, wie sie nun in einem Interview berichtet.

Margot Hellwig war über Jahrzehnte eine prägende Figur der deutschen Volksmusik. Inzwischen hat sich die 84-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – und blickt nun in einem Interview mit der Münchner "Abendzeitung" mit Abstand auf ihr früheres Leben im Showgeschäft. Dabei kommt sie auch auf einen langjährigen Weggefährten zu sprechen: Florian Silbereisen .

Die Sängerin kennt den Entertainer seit dessen Anfängen: Silbereisen trat bereits mit rund zehn Jahren als junger Nachwuchskünstler mit Akkordeon im Fernsehen auf – lange bevor er selbst zum Star wurde. "Ich kenne ihn ja noch als Kind", sagt Hellwig. Er sei immer höflich und zuvorkommend gewesen, auch hinter der Bühne. "Er war stets diszipliniert und bescheiden", erinnert sie sich.

Wie eng die beiden verbunden waren, zeigt auch ihr beruflicher Schlusspunkt: Margot Hellwig beendete ihre TV-Karriere 2015 in einer von Silbereisen moderierten Show. Umso bemerkenswerter ist, wie sich ihr Verhältnis seitdem verändert hat.

"Florian ist einfach zu beschäftigt"

Persönlichen Kontakt gebe es heute nicht mehr. "Der Kontakt ist leider eingeschlafen", sagt Hellwig und zeigt dabei großes Verständnis für Silbereisen. "Das Leben, die Show und der Alltag gehen weiter. [...] Florian ist einfach auch zu beschäftigt. Sein Pensum ist beeindruckend." Zwar habe er sie vor einigen Jahren noch einmal zu Hause besucht, doch dabei blieb es.

Trotzdem verfolgt sie seine Karriere weiterhin aufmerksam: "Florian Silbereisen schaue ich mir immer im TV an", verrät sie. Dabei schaue sie immer sofort, welches Outfit Silbereisen bei seinen Schlager-Shows trägt. Sich zurecht zu machen ist der Volksmusik-Ikone sehr wichtig, auch nach ihrem Abschied vom Rampenlicht. "Eine Jogginghose ist nichts für mich", erklärt sie im Interview und ergänzt: "Das hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Man darf nicht verschlampen."