Beliebter Krimistar
So sah "Die Toten vom Bodensee"-Star Matthias Koeberlin vor 26 Jahren aus
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Seit rund zwölf Jahren ermittelt Krimistar Matthias Koeberlin in "Die Toten vom Bodensee". Seine Karriere startete er bereits viel früher. Wir blicken zurück.
Er gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Krimistars im deutschen Fernsehen. Matthias Koeberlin löst seit 2014 - von der ersten Folge an - als Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer in der ZDF-Reihe "Die Toten vom Bodensee" spannende Verbrechen. Außerdem stand er von 2012 bis 2017 beim Sender als "Kommissar Marthaler" in einer Hauptrolle vor der Kamera. Auch im Ersten war er zu sehen, dort spielte er den Privatdetektiv "Hartwig Seeler".
Das große Krimi-Interesse erklärte sich der TV-Ermittler vor gut zwei Jahren im dpa-Interview so: "Es ist wohl einfach die Faszination des Bösen", sagte Koeberlin. Wie jemand zum Mörder werde oder dazu komme, einem anderen schweres Leid zuzufügen - solche Fragen fesselten viele Menschen.
Matthias Koeberlin hat eine besondere Beziehung zum Bodensee
Auch am Montag (26. Januar ab 20:15 Uhr im Livestream auf Joyn) ist Koeberlin wieder in "Die Toten vom Bodensee" zu sehen. Zu dem See hat Koeberlin eine besondere Beziehung. Er selbst lebt dort inzwischen mit seiner Lebensgefährtin auf der österreichischen Seite.
Auch für Filmemacher:innen habe der Bodensee einiges zu bieten, ist er überzeugt. "Es gibt viele Motive, die wahnsinnig spannend sind, die man noch nicht gesehen hat". Er hob nicht nur tolle Szenarien direkt am Wasser hervor. "Aber auch wenn man vom Bodensee etwas weggeht, in den Bregenzer Wald zum Beispiel." Die Wasserfälle, die man dort finde, erinnerten an Kanada.
"Atemlos" im Livestream
So startete Matthias Koeberlin seine Schauspielkarriere
Matthias Koeberlin wurde am 28. März 1974 in Mainz geboren. Sein Vater war als Landarzt in Rheinland-Pfalz tätig. Nach dem Abitur machte Koeberlin von 1994 bis 1998 eine Schauspielausbildung an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf". Danach spielte er zunächst Theater - auch in renommierten Bühnenhäusern wie Maxim Gorki Theater in Berlin oder am Deutschen Theater Berlin.
Doch Koeberlin merkte bald, dass er auf der Bühne nicht seine Berufung fand. Stattdessen zog es ihn vor die Kamera. "Ich habe in meiner Laufbahn relativ schnell gemerkt, dass ich mich auf einer Bühne weitaus weniger wohl fühle als vor einer Kamera. Mir liegt das konzentrierte und kleine Spiel mehr als das große, theatralisch ausladende", erklärte er in einem dpa-Interview.
Meine Mittel auf der Bühne sind eher begrenzt. Ich traue mir dort nicht so viel zu. Deshalb habe ich mein Augenmerk dem reduzierten, möglichst natürlichen Spiel zugewandt."
So sah Krimistar Matthias Koeberlin am Anfang seiner Karriere aus
Sein Fernseh-Debüt feierte Matthias Koeberlin 1998 im "Tatort: Fürstenschüler", an der Seite von Peter Sodann (†87). In der ARD-Krankenhausserie spielte er ab 1999 in 35 Folgen mit. In seiner ersten Hauptrolle war er 2000 an der Seite von Stefanie Stappenbeck im Fernsehfilm "Ben und Maria - Liebe auf den zweiten Blick" zu sehen. Er spielte die Titelrolle des Ben Raabe und erhielt dafür den Günter-Strack-Fernsehpreis. Seinen Durchbruch hatte Koeberlin 2002 in der Hauptrolle des Science-Fiction-Films "Das Jesus Video". In der Verfilmung des gleichnamigen Romans spielte er den Archäologiestudenten Steffen Vogt.
Er wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet
2006 erhielt er für seine Co-Hauptrolle eines Grenzoffiziers neben Axel Prahl im Film "Der Grenzer und das Mädchen" eine Nominierung für den Grimme-Preis. Ein Jahr später folgte der Deutsche Fernsehpreis als bester Schauspieler für seine Rolle eines Meteorologen im Actiondrama "Tornardo - Der Zorn des Himmels".
Mit seiner Lebensgefährtin lebt er in Österreich
Neben seinen zahlreichen weiteren Rollen als Schauspieler ist Matthias Koeberlin aber auch als Sprecher von Hörspielen und Hörbüchern aktiv und wurde 2008 auch mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet.
Im Januar 2025 wurde bekannt, dass Matthias Koeberlin und seine Ehefrau Diana sich nach 17 Jahren Ehe getrennt hatten. Die Maskenbildnerin und der Schauspieler, die einen gemeinsamen Sohn haben, gingen bereits seit geraumer Zeit "einvernehmlich" getrennte Wege und seien geschieden. Sie blieben weiter "in Freundschaft und Respekt miteinander verbunden", so Koeberlins PR-Agentin. Mit seiner neuen Partnerin lebt der Fernsehstar heute in Österreich am Bodensee", heißt es weiter.
