Wohnung gekündigt: Lola Weippert wagt Neuanfang auf Ibiza

Die Moderatorin Lola Weippert hat eine weitreichende Entscheidung getroffen und ließ ihre Instagram-Follower:innen daran teilhaben: Sie kündigte ihre Berliner Wohnung und will nach Ibiza ziehen – allerdings ohne dort schon eine neue Wohnung in Aussicht zu haben.

Lola Weippert kehrt Deutschland den Rücken: Die Moderatorin hat ihre Berliner Wohnung gekündigt und plant nun, nach Ibiza auszuwandern. Den Moment der großen Entscheidung teilte die 29-Jährige mit ihren Follower:innen auf Instagram. In einem Reel sagte sie: "Ich kündige jetzt einfach meine Wohnung."

Die Aufregung ist der Moderatorin dabei anzusehen. "Ich schwitze", lacht sie an einer Stelle und verdeckt kurz ihr Gesicht mit der Hand. Im Text zum Video schrieb sie: "Ich bin ganz aufgeregt und habe das Gefühl, das ist eine ganz tolle und gleichzeitig ganz naive Idee." Denn: Mit der Kündigung steht fest, dass Weippert ihre Berliner Wohnung in drei Monaten räumen muss – doch die 29-Jährige hat auf der Baleareninsel offenbar noch gar keine Unterkunft.

"Bis in 3 Monaten will (und muss) ich was auf Ibiza gefunden haben. Ich ziehe das jetzt einfach durch, weil man lebt ja nur einmal", schrieb sie in einem späteren Post. Doch so unüberlegt der Schritt scheinen mag: Für Weippert scheint es eine Herzensangelegenheit zu sein. "Träume schon seit Jahren davon und jetzt ziehe ich es einfach durch!", schrieb sie.

Hinter Weippert liegen turbulente Monate

Der Umzug kommt nach einer bewegten Zeit für die Fernsehmoderatorin: Erst Anfang des Jahres hatte Weippert ihre Weltreise überraschend abgebrochen. Als Gründe nannte sie damals eine unerwartete Nachricht sowie berufliche Verpflichtungen, die sie zur Rückkehr nach Deutschland zwangen.

Wenig später folgte die nächste persönliche Herausforderung: In ihrem Podcast "Schön laut" sprach Weippert darüber, dass sich ihr Partner überraschend von ihr getrennt habe.

Als sie im Mai 2026 gemeinsam mit Schlagersängerin Vanessa Mai bei "Schlag den Star" gegen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson antrat, hatte Weippert während der Sendung plötzlich mit starken Schmerzen zu kämpfen. Kurz darauf enthüllte sie den Grund: Dezidualabguss, ein seltenes Phänomen, bei dem sich die gesamte Gebärmutterschleimhaut in einem Stück ablöst.

Nun richtet die Moderatorin den Blick nach vorn – und auf ein neues Leben unter der Sonne Ibizas.