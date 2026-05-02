"Ging von mir aus" Überraschendes Liebes-Aus: Michelle und Eric Philippi haben sich getrennt Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Julia W. Michelle und Eric Philippi haben sich überraschend getrennt. Bild: Imago Images / Christian Schroedter

Noch im Februar machte er ihr einen Heiratsantrag auf der Bühne – jetzt ist alles aus: Michelle und Eric Philippi haben überraschend ihre Trennung bestätigt und sprechen offen über ihr Gefühlschaos.

Vor Kurzem schien ihre gemeinsame Zukunft noch gesichert – nun ist alles Aus und vorbei: Michelle und Eric Philippi haben sich getrennt. Erst im April 2023 hatten die 54-jährige Schlagersängerin und ihr deutlich jüngerer Kollege ihre Liebe öffentlich gemacht. Wenig später folgte die Verlobung, die sie bei einem Event in Kitzbühel öffentlich machten. Noch vor rund drei Monaten, im Februar dieses Jahres, hatte der 29-Jährige auf großer Bühne erneut um ihre Hand angehalten. In der Berliner Uber Arena ging er vor Michelle auf die Knie. Ihre Antwort: ein klares "Ja" - doch nun das überraschende Liebes-Aus.

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"Es geht uns überhaupt nicht gut" "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt", bestätigten die Schlagerstars nun gegenüber "Bild". Die Trennung sei noch frisch, erklärte Philippi: "Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus." Gründe nannte er nicht, machte aber deutlich:

Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut. Eric Philippi gegenüber "Bild"

Trotz der schwierigen Situation bemühen sich beide um einen respektvollen Umgang. Man versuche weiterhin miteinander zu sprechen und "das gemeinsam zu verarbeiten", so Philippi. Die Beziehung sorgte immer wieder für Diskussionen, vor allem wegen des Altersunterschieds von 25 Jahren. "Nach außen ließ ich mir nichts anmerken, aber innerlich hat mich das sehr belastet", sagte Philippi der "Bild"-Zeitung.

"Riesiges Gefühlschaos" bei Michelle Michelle beschreibt die aktuelle Lage als emotional belastend. "Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht’s. Allerdings: Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen. Ich muss erst einmal zu mir finden", sagte die 54-Jährige. Sie sprach von einem "riesigen Gefühlschaos", das zunächst sortiert werden müsse. "Wir befinden uns in einer Verarbeitungsphase, die für uns beide mit Sicherheit nicht leicht ist", sagte Michelle. "Wir benötigen jetzt bitte Zeit für uns. Jeder für sich."