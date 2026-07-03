"Ihr hattet alle recht!"
Turtelei auf Instagram: Was läuft zwischen "Germany Shore"-Stars Gigi Birofio und Walentina Doronina?
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Im "Sommerhaus der Stars" lagen sie noch im Clinch, mittlerweile hat sich das Blatt offenbar gewendet. Auf Instagram zeigen sich die beiden "Germany Shore"-Stars Gigi Birofio und Walentina Doronina plötzlich eng vertraut. Geht da etwa mehr?
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Mit Sätzen wie "Wer ist der größte Fisch der Welt?! Walentina ist der größte Fisch der Welt", sorgte Gigi im "Sommerhaus der Stars" 2023 für Aufsehen. In der Reality-Sendung bekamen sich die beiden andauernd in die Haare. Der Streit zwischen ihnen galt als unüberbrückbar, doch jetzt sorgen die beiden auf Instagram für eine große Überraschung bei ihren Fans.
Sind Gigi Birofio und Walentina Doronina etwa ein Paar?
Auf der Social-Media-Plattform teilte die 26-Jährige nun ein Reel, das sie vertraut mit ihrem Reality-Kollegen Gigi zeigt. Im Clip tragen die beiden cremefarbene Partner-Outfits im "Gladiator"-Style. Walentina legt ihre Hand liebevoll auf Gigis Wange. Die beiden schauen sich lange in die Augen und deuten sogar einen Kuss an. Läuft da etwa mehr? "Ihr hattet alle recht ... bald mehr", schrieb die Influencerin in der Caption.
Als Hashtags setzte Walentina unter anderem #wassichliebtdasnecktsich und #germanyshore unter das Posting. Offenbar werden die Fans also in der neuen "Germany Shore"-Staffel erfahren, was der aktuelle Stand zwischen den beiden ist.
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So reagieren die Fans
Unter dem Beitrag kommentierten innerhalb weniger Stunden zahlreiche Follower:innen und Reality-Kolleg:innen. "Match My Ex"-Star Henna schrieb beispielsweise: "Ganz ehrlich, ich seh's!" Nina Anhan, Ehefrau des Skandal-Rappers Haftbefehl, schwärmte: "Hammer siehst du aus!"
Auch viele Fans sind begeistert von dem Duo. "Heißeste Kombi im Reality-TV", "Ich würde es feiern" und "Endlich! Ihr passt sehr gut zusammen", lauteten drei weitere Kommentare unter dem Posting. Ob wirklich etwas zwischen den beiden läuft? Das bleibt abzuwarten.
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