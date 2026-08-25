Klare Haltung Vor Eric Philippi: Das ist Michelles berühmter Ex-Mann Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Michelle und Matthias Reim waren von 1999 bis 2001 ein Paar. Heute verstehen sich die beiden Schlager-Stars noch immer gut. Bild: IMAGO / Eibner, Marvin Möbius

Ihre Beziehung liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück, trotzdem verbindet Michelle und Matthias Reim bis heute etwas Besonderes. Die Schlagersängerin verrät, weshalb für sie nach einer Trennung kein Platz für anhaltenden Streit ist.

Trotz Liebes-Aus: Michelle und Matthias Reim verstehen sich heute bestens Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit Michelle und Matthias Reim getrennte Wege gingen. Von 1999 bis 2001 waren die beiden Schlagerstars ein Paar, im Jahr 2000 kam ihre gemeinsame Tochter Marie zur Welt. Trotz des Liebes-Aus verstehen sich die Musiker:innen heute gut. Für Michelle ist dieser Umgang miteinander eine bewusste Entscheidung. In einem früheren Interview mit "t-online" erklärte sie:

Man begegnet sich doch immer wieder, warum soll man sich dann mit Negativität das Leben schwer machen? Michelle

Michelle spricht über Verantwortung nach einer Trennung Dabei denkt die Sängerin vor allem an Familien, in denen gemeinsame Kinder betroffen sind. Eltern sollten nach einem Beziehungsende versuchen, einen vernünftigen Umgang miteinander zu finden.

Das sollte das Ziel jeder Familie sein, die auseinandergeht, dass man sich versteht. Es ist ja nicht nur ein Er und Ich, es gibt ja auch ein Kind. Michelle

Besonders kritisch sieht sie es, wenn der Nachwuchs in Konflikte hineingezogen wird: "Ich glaube, den größten Fehler, den Menschen machen, ist, dass man Kinder dafür missbraucht, sich gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen." Michelle selbst ist Mutter von drei Töchtern. Marie Reim stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Matthias Reim und hat sich inzwischen ebenfalls für die Musik entschieden.

Tochter Marie Reim geht ihren eigenen Weg Auch wenn ihre Eltern seit Jahrzehnten zu den bekannten Namen der Schlagerszene gehören, sieht Michelle ihre Tochter längst als selbstständige Musikerin. "Sie ist eine eigenständige Künstlerin. Sie hat ihren eigenen Kopf, sie hat ihre eigenen Vorstellungen", betont sie gegenüber "t-online". Beruflich standen Michelle und Matthias Reim nach ihrer Trennung ebenfalls wieder gemeinsam vor dem Mikrofon. 2018 veröffentlichten sie das Duett "Nicht verdient". Während Michelle aktuell nach mehr als 30 Jahren im Showgeschäft ihre Abschiedstournee bestreitet, hat sie damit auch privat ein Kapitel hinter sich gelassen: Im Mai 2026 wurde ihre Trennung von Eric Philippi bekannt.