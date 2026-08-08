Späte Baby-Freuden Diese deutschen Promi-Frauen haben jenseits der 40 Kinder bekommen Veröffentlicht: 06:30 Uhr von kvf Birgit Schrowange, Jeanette Biedermann und Carolin Kebekus (v.l.) haben eines gemeinsam: die späte Mutterschaft. Bild: IMAGO / Future Image / IMAGO / Future Image / IMAGO / Future Image

Familienplanung folgt heute keinem festen Zeitplan mehr. Diese Stars wurden im höheren Alter erneut Mutter oder bekamen ihr erstes Kind. Ihre Geschichten zeigen, wie unterschiedlich der Weg zum Familienglück aussehen kann.

Viele Menschen entscheiden sich heute später für Nachwuchs - sei es aus beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Gründen. Gleichzeitig eröffnet die moderne Medizin neue Möglichkeiten, während sich gesellschaftliche Vorstellungen vom "richtigen" Zeitpunkt längst verändert haben. Auch zahlreiche Prominente beweisen: Den einen perfekten Moment für ein Kind gibt es nicht.

Caroline Beil: Reset mit 50 Als viele Gleichaltrige bereits an den Ruhestand denken, begann für die Moderatorin noch einmal ein neuer Lebensabschnitt. 2017 kam Tochter Ava zur Welt - mehr als 20 Jahre nach Sohn David. Dass der Kinderwunsch nicht einfach in Erfüllung ging, verschwieg die heute 59-Jährige nie. Gemeinsam mit ihrem Partner ließ sie sich in einem Kinderwunschzentrum beraten und entschied sich für medizinische Unterstützung. Gegenüber "Bild" sprach sie von einer "monatelangen Zitterpartie". Auf Kritik an ihrem Alter reagierte sie im Interview mit "Bunte" gelassen: "Klar bin ich 70, wenn das Kind 20 ist. So what? Elternliebe hat nichts mit dem Alter zu tun."

Caroline Beil auf Joyn entdecken Die Moderatorin bei "Das große Promibacken" 2023

Birgit Schrowange: Laurin kam mit 42 Erst die TV-Karriere, dann der Nachwuchs: 2000 bekam Birgit Schrowange mit Markus Lanz ihr erstes und einziges Kind. Dass ihr Sohn bis heute kaum öffentlich zu sehen ist, war so gewollt. Im "Kölner Treff" sagte sie: "Ich bin auch froh, dass wir ihn nie irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht haben." Heute ist Laurin 25, hat IT studiert und arbeitet bereits.

Familiengeschichten mit Birgit Schrowange Dokureihe "Wir werden mehr" auf Joyn streamen

Jeanette Biedermann: Die 46-Jährige ist das erste Mal schwanger Lange behielt Jeanette Biedermann ihr privates Glück für sich. Bereits in der Weihnachtszeit erfuhr die Sängerin von ihrer Schwangerschaft, öffentlich machte sie die Nachricht erst im März auf Instagram: "Ich wünsche mir seit Jahren ein Kind. [...] Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich." Gegenüber "Bunte" sagte der TV-Star über Partner Sebastian: "Er begleitet mich zu jedem Ultraschalltermin und erlebt jede Entwicklung mit. Diese gemeinsame Vorfreude ist etwas ganz Besonderes." Zuletzt war Biedermann unter anderem bei "Promi Taste" zu sehen und erreichte im Team von Tim Raue das Finale - noch ohne Babybauch, denn die Koch-Show wurde vor der Schwangerschaft aufgezeichnet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jeanette Biedermann schafft es in Staffel 1 von "Promi Taste" ins Finale Schmack Hier siehst du alle Folgen "Promi Taste" auf Joyn

Anke Engelke: Beim dritten Kind war sie 43 Über ihre Familie spricht Anke Engelke bis heute nur selten. Bekannt ist: Die Comedienne hat drei Kinder, ihr jüngster Sohn wurde 2009 geboren. Wie sehr sie die Mutterrolle geprägt hat, erzählte sie unter anderem im Podcast "Deutschland3000": Mit der Geburt ihrer ersten Tochter habe sich ihr Blick aufs Leben verändert. Im "Quality Time Podcast" sagte sie später: "Ich bin einfach für mein Leben gern Mutter. Und das kommt auch an erster Stelle, so gern ich meinen Beruf auch mag und die Privilegien, die ich dadurch habe."

Carolin Kebekus: Das erste Mama-Jahr als Buch Mit 43 wurde Carolin Kebekus erstmals Mutter. Die Erfahrungen aus dem ersten Jahr mit Kind verarbeitete die Komikerin später in ihrem Buch "8000 Arten, als Mutter zu versagen". Darin schreibt sie über den Druck, den viele Mütter erleben, und räumt mit dem Anspruch auf Perfektion auf. In einem RTL-Interview sagte Kebekus über diese Zeit: "Ich hab wahnsinnig viel geheult."

Spielshow mit den Kebekus-Geschwistern Alle Folgen "Wir gegen Die" kostenlos streamen

Nadja Auermann: Fast unbemerkt Dass sie noch einmal Nachwuchs bekommen hatte, machte Nadja Auermann erst Wochen später öffentlich. 2013 bestätigte das frühere Topmodel der "Bunten" die Geburt ihres vierten Kindes: "Ich habe vor wenigen Wochen noch eine Tochter bekommen." Damals war sie 42. Die Schwangerschaft hatte sie nicht groß inszeniert - im Gegenteil. Laut "Welt" freute sie sich sogar, "dass es keiner mitbekommen hat".

Komödie mit Nadja Auermann Film ansehen Comedy Entdecke die Mandy in dir Verfügbar auf Joyn 87:06 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Fernanda Brandão: Drama bei der ersten Geburt Schon die erste Schwangerschaft verlief nicht ohne Probleme: Wegen einer Präeklampsie (Schwangerschaftsvergiftung) mussten Fernanda Brandão und ihre Tochter Aurora nach der Geburt intensivmedizinisch versorgt werden. Umso größer war die Freude, als die Sängerin mit 41 Jahren ihr zweites Kind bekam. Auf Instagram schrieb sie: "Jetzt bist du in unseren Armen und bereicherst unser Leben.“

Fit werden mit Fernanda Brandão Alle Workouts von "Train My Body" kostenlos streamen

Jasmin Wagner: Bühne und Baby Mit 42 wurde "Blümchen" zum ersten Mal Mutter. Heute zeigt die Sängerin auf Instagram ganz selbstverständlich, dass sich Karriere und Familie nicht ausschließen. "Du kannst eine krasse Businessfrau sein ... & trotzdem die beste Mama der Welt", postete sie kürzlich in einem sehr persönlichen Beitrag. Die Geburt ihrer Tochter machte Wagner 2022 selbst öffentlich. "Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen #babygirl", schrieb sie damals zu einem Foto kleiner Babyfüße.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Stefanie Kloß: Vom roten Coach-Sessel auf das Familien-Sofa "Glas leer, Bauch voll" - mit diesen Worten verkündete Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß im April 2026 auf ihrem Instagram-Account die Baby-News. Da war die Schwangerschaft schon weit fortgeschritten, denn schon am 19. Mai gab's die nächste gute Nachricht: "Bauch leer, Kinderzimmer voll. Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn ... nun ein kleines Brüderchen bekommen hat." Denn für Stefanie, mehrfacher Coach bei "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" sowie gern gesehene Mitspielerin bei "Joko & Klaas gegen ProSieben", und ihren Lebensgefährten Thomas Stolle ist es bereits der zweite Sohn. Der erste kam 2018 zur Welt. Als nun sein Brüderchen zur Welt kam, war die Musikerin 41 Jahre alt.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte noch mal streamen!

Stephanie Stumph dreht mit Baby auf dem Arm Schauspielerin Stephanie Stumph ("Der Alte", "Stubbe - Von Fall zu Fall") bekam ebenfalls im Alter von 41 Jahren - im September letzten Jahres - ihr zweites Kind. In der Säuglings-Phase hat sie dieses sogar mit an das "Alte"-Set genommen. Wer sich während ihres Schauspiel-Einsatzes um das Baby kümmerte, hat sie nicht verraten. Beide Kinder stammen aus der Beziehung mit dem Münchner Chirurgen Florian Santner. Der erste Sohn Anton wurde im Juni 2022 geboren.

Stephanie Stumph kannst du am 9. August in "Der Alte" im ZDF-Livestream auf Joyn sehen Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 18:00 Uhr • Der Alte Helden von nebenan Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Spätes Mutterglück bei Diane Kruger Diane Heidkrüger, 1976 im niedersächsischen Algermissen geboren, machte in Hollywood Karriere. Allerdings änderte sie dafür ihren im Englischen tatsächlich etwas sperrigen Namen. Unter dem neuen Pseudonym Diane Kruger betörte sie als Helena Orlando Bloom (als Paris) in "Troja" (2004) und als Bridget von Hammersmark den Nazi-Jäger Aldo Raine (Brad Pitt) in "Inglorious Basterds" (2009). In der turbulenten Karriere mit fast 70 Kino- und TV-Produktionen in kaum 25 Jahren war für Familie zunächst kein Platz. Die Beziehungen mit dem französischen Schauspieler Guillaume Canet und dem kanadischen Schauspieler Joshua Jackson blieben kinderlos. Erst im November 2018 wurde sie Mutter. Als sie Nova Tennessee das Leben schenkte, war Diane 42 Jahre alt. Vater ihrer Tochter ist Schauspieler Norman Reedus ("The Walking Dead").