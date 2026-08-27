Hals und Gesicht gestrafft "Wollte nicht anders aussehen": Natascha Ochsenknecht bereut ihre Schönheits-OP nicht Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Natascha Ochsenknecht im Juli, circa vier Monate nach ihrem Eingriff. Bild: Berlinfoto

Viele Menschen haben ihre kosmetischen Eingriffe schon bereut. Natascha Ochsenknecht gehört nicht dazu. Sie erzählt von ihren Erfahrungen mit einer Gesichts-Operation, verteidigt ihre Entscheidung und gibt einen Vorher-nachher-Vergleich.

So geht es Natascha Ochsenknecht nach ihrer Schönheits-Operation Welcher Star hat was machen lassen? Während viele Prominente nicht öffentlich darüber sprechen wollen, ob sie Schönheits-Eingriffe hatten, spricht Natascha Ochsenknecht in einem aktuellen Reel sehr offen über das Thema. Sie erzählt, dass sie sich vor fünfeinhalb Monaten den Hals straffen und die Jawline formen ließ und berichtet von ihren persönlichen Erfahrungen damit. Anfänglich war ihr Kopf angeschwollen, was sie mit mehreren Fotos auch zeigt. "Heute geht es mir super, ich bin wieder voll einsatzfähig und vor allem……Ich bereue meine Entscheidung keine Sekunde", schreibt sie unter dem Video. Sie habe nur noch an einer Stelle ein Taubheitsgefühl im Gesicht.

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Beauty-Eingriffe: Gut oder schlecht? Da sie häufig Kritik für ihre Eingriffe bekomme, erklärt Natscha Ochsenknecht auch ihre Beweggünde: "Für mich bedeutet in Würde altern, dass ich selbst entscheide, was ich mit meinem Gesicht und meinem Körper machen möchte. Es ist mein Leben, mein Körper und meine Entscheidung. [...] Ich wollte nicht anders aussehen. Ich wollte mich weiterhin wie ich fühlen nur so, wie es sich für mich richtig anfühlt. [...] Nicht für andere. Für mich." In den Kommentaren unter dem Video bekommt sie viele Komplimente und Zuspruch von ihren Fans. Es gibt aber auch einige kritische Stimmen, die beispielsweise meinen: "Man sollte mit Würde altern und die Spuren des Lebens tragen". Dass es gerade für Frauen oft schwierig ist, sich nicht vom gesellschaftlichen Druck zu vorschnellen Eingriffen drängen zu lassen, beschreibt ein weiterer Kommentar: "Während Männer im Alter oft als 'reif', 'markant' oder 'interessant' bezeichnet werden, stehen Frauen in den Medien unter einem enormen Druck, künstlich jung zu wirken." Umso wichtiger, dass man einen Schönheitseingriff nicht aufgrund von Druck von außen vornimmt.