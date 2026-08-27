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Dolly Parton ist tot: Das ist zur Todesursache der Country-Legende bekannt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
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Dolly Parton mit 80 Jahren gestorben
Videoclip • 01:04 Min • Ab 12
Wenige Tage vor ihrem Tod sprach Dolly Parton noch über ihre gesundheitlichen Probleme. Nun bestätigt ihr Sprecher, woran die Country-Legende mit 80 Jahren gestorben ist.
Erst wenige Tage zuvor war Dolly Parton in eine Klinik eingeliefert worden. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die Country-Legende ist im Alter von 80 Jahren an Krebs gestorben. Das bestätigte ihr Pressesprecher Marcel Pariseau laut "People".
Nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs ist Dolly heute aus dem irdischen Leben geschieden.
Er ergänzt: "Sie starb im Vanderbilt-Ingram Cancer Center im Kreise ihrer Angehörigen." Welche Krebsart bei der Sängerin diagnostiziert worden war, wurde zunächst nicht bekannt.
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Dolly Parton hatte zuletzt gesundheitliche Probleme
Schon in den Monaten zuvor hatte Parton gesundheitlich kürzertreten müssen. Ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas wurde zunächst verschoben und später abgesagt. Berichten zufolge hatte die Musikerin unter anderem mit Nierenproblemen und einer Autoimmunerkrankung zu kämpfen.
Noch kurz vor ihrem Tod hatte sich die Achtzigjährige gegenüber "People" zu ihrem Zustand geäußert. Während der Erkrankung ihres Ehemanns Carl Dean habe sie ihre eigene Gesundheit hintenangestellt:
Ich habe mich einfach nicht gekümmert, als ich mich um Carl gekümmert habe.
Dean war im März 2025 im Alter von 82 Jahren gestorben. Mehr als sechs Jahrzehnte waren die beiden verheiratet.
Weltweite Trauer um Dolly Parton
Die Nachricht vom Tod der Sängerin löste weit über die Country-Szene hinaus Anteilnahme aus. Elton John würdigte Parton als "gigantische Künstlerin" mit dem "gütigsten Herz". Auch Schauspielerin Jane Fonda erinnerte öffentlich an die Musikerin.
US-Präsident Donald Trump ordnete an, die Flaggen im Land eine Woche lang auf halbmast zu setzen. Auf Truth Social bezeichnete er Partons Tod als "wahren Verlust für Millionen von Menschen". Die Beisetzung soll nach Angaben ihres Teams im engsten Familienkreis stattfinden.
Mit "Jolene" wurde Dolly Parton zur Musiklegende
Parton hinterlässt ein musikalisches Vermächtnis, das Generationen geprägt hat. Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie Hunderte Songs und verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger.
Stücke wie "Jolene", "Coat of Many Colors" oder "I Will Always Love You" machten ihre unverwechselbare Stimme rund um den Globus bekannt. Bis zuletzt blieb die Sängerin ihrer Musik verbunden. Noch in einem ihrer letzten Statements machte sie ihren Fans Mut: "Ich heile immer noch, ich arbeite immer noch!"
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