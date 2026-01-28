Nach öffentlichem Beziehungs-Aus
Zoff-Queen im Dschungel on fire: Wer ist Ariel?
Aktualisiert:von Helena F.
Der Schweizer Reality-Star Ariel ist in Deutschland bislang durch ihre Auftritte im Trash-TV bekannt. Im deutschen Dschungelcamp eckt sie bereits jetzt bei vielen Mit-Campern an. Wir stellen Ariel vor.
Ariel, bürgerlich Valeria, wurde 2003 in Basel geboren und ist ihrer Heimatstadt bis heute treu geblieben. Die 22-jährige Mutter einer Tochter namens Ileyna Amani startete ihre TV-Karriere 2023 mit der Teilnahme an der Datingshow "Love Fool", wo sie ihre Beziehung zu ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger geheim halten musste.
Mit Ex-Partner im TV
Nach dem Scheitern der Beziehung mit Giuliano lieferte sich Ariel mit dem Vater ihrer Tochter öffentliche Auseinandersetzungen, auch um das Sorgerecht. Trotz der schwierigen Beziehung gewann das Ex-Paar 2025 die vierte Staffel von "Prominent getrennt". Im selben Jahr war Ariel zudem in der Kuppelshow "Are You The One?" und der Reality-Spielshow "The 50" zu sehen.
Direkt, laut, aufbrausend: Ariels Erfolgsrezept im Trash-TV
Ariel hat sich bisher vor allem durch ihre direkte Art und ihre Ausraster einen Namen gemacht. Das ist bislang auch im Dschungelcamp kaum anders. Fest steht jedoch: Ariel ist alles andere als langweilig.
Dschungelcamp als Sprungbrett
Neben Ariel sind auch bekannte Reality-Stars wie unter anderem Samira Yavuz, Umut Tekin, Patrick Romer und Eva Benetatou im Dschungel. Auch beim Skandal um Musiker Gil Ofarim mischt sie sich ein. Weitere Mit-Camper:innen sind auch die Schauspieler:innen Hardy Krüger jr., Nicole Belstler-Boettcher und Stephen Dürr oder auch die ehemalige Spielerfrau Simone Ballack.
