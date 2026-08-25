Longevity und gesundes Altern Zum 70. Geburtstag: Das macht Ex-ZDF-Moderatorin Nina Ruge heute Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Nina Ruge feiert ihren 70. Geburtstag und blickt mit Neugier, Dankbarkeit und klaren Vorstellungen auf die kommenden Jahre. Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nina Ruge feierte am 24. August ihren 70. Geburtstag und hatte einen ungewöhnlichen Wunsch: möglichst wenig Programm. Die frühere ZDF-Moderatorin lebt heute in der Toskana und in der Schweiz und beschäftigt sich seit rund zehn Jahren intensiv mit dem Thema Longevity.

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Nina Ruge heute: Das macht die Ex-ZDF-Moderatorin mit 70 Bekannt wird Nina Ruge vor allem als Moderatorin des ZDF-Magazins "Leute heute", das sie zehn Jahre lang präsentiert. Heute liegen ihre Schwerpunkte woanders: Die Biologin und Germanistin spricht in ihrem Podcast "staYoung" mit Fachleuten über gesundes Altern, hält Vorträge und schreibt Bücher. Zu ihrem 70. Geburtstag erschien auch ihr neues Buch "Alles wird gut, aber nicht von alleine!", in dem sie 70 Erkenntnisse für ein gesundes Leben zusammenfasst. Dabei geht es ihr nicht nur um Bewegung, Ernährung und medizinische Vorsorge. Ruge legt auch Wert auf die kleinen Glücksmomente des Alltags, die "Goldnuggets", wie sie sie nennt. Ihr Gewächshaus in der Toskana gehört für sie ebenso dazu. Die Fähigkeit, solche Momente bewusst wahrzunehmen, hat für sie auch eine spirituelle Seite. "Ich fing sehr früh an, mit 16 oder 17, mich für spirituelle Themen zu interessieren, und habe von da an sozusagen ein 'Doppelleben' geführt", erzählt die ehemalige Moderatorin im Interview mit "Gala". Wissenschaft sei ihr ebenso wichtig wie Spiritualität. Ihr persönliches Mantra lautet: "Vertiefe dein Leben, und die Zeit hört auf, dir davonzulaufen."

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Nina Ruge über ihr Alter: "Gesunde 90, das wäre mein hohes Ziel" Mit den klassischen Vorstellungen davon, wie eine 70-Jährige zu sein hat, kann Nina Ruge wenig anfangen: "Wir Frauen sind agil, bleiben neugierig und wehren uns gegen eine Etikettierung des 'Verwelkens'." Gleichzeitig verschweigt sie die melancholische Seite des Älterwerdens nicht. Viele Menschen aus ihrer Familie und ihrem Umfeld seien bereits gestorben. "Und mit jedem Menschen versinkt eine Welt", sagt sie. Ihr Mann erinnere sie gelegentlich daran: "Die Einschläge kommen näher." Ruge spricht vom "Circle of Life", vom Entstehen und Vergehen. Den Tod zu akzeptieren bedeutet für sie allerdings nicht, die eigene Gesundheit dem Schicksal zu überlassen. Im Gegenteil: Sie will dazu beitragen, dass Menschen möglichst lange gesund und selbstbestimmt leben. Doch bei der durchschnittlichen Lebenserwartung hält Ruge wenig von großen Versprechen: "Verheißungen, wir würden bald alle locker den 100. Geburtstag erreichen oder gar 120 werden, sind derzeit völliger Unsinn." Ihr eigenes Ziel? "Gesunde 90, das wäre mein hohes Ziel." Groß feiern möchte die ehemalige ZDF-Moderatorin ihren diesjährigen Geburtstag nicht. Stattdessen möchte sie ihn im kleinen Kreis in Griechenland feiern. "Einfach chillen, kein großes Programm. Außer abends gemeinsam essen passiert nichts Geplantes." Die Auszeit gönnt sie sich bewusst. In ihrem Leben in Italien fühle sie sich für vieles verantwortlich. Eine Woche lang wolle sie deshalb loslassen und sich um nichts kümmern.

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Nina Ruge wird 70: Sie spricht über ihre Kinderlosigkeit Auf ihre bisheriges Leben blickt sie heute mit Dankbarkeit zurück. Sie habe sich immer wieder Veränderungen zugemutet, sei nach Berlin gegangen, habe Jobs gewechselt und sich neuen Herausforderungen gestellt. Auch Krisen und Niederlagen gehörten dazu.

Ich bin immer ins Risiko gegangen und bin daran gewachsen. Nina Ruge

Kinder hat die 70-Jährige nicht. Sie habe sich Kinder nur mit ihrem heutigen Mann vorstellen können, zu diesem Zeitpunkt sei es jedoch zu spät gewesen. "Es ist, wie es ist - und es macht keinen Sinn, damit zu hadern", sagt sie in dem Interview.

Nina Ruge und Wolfgang Reitzle: Ihr gemeinsames Leben und der Longevity-Trend Mit ihrem heutigen Ehemann Wolfgang Reitzle ist Nina Ruge seit 1998 zusammen, seit 2001 sind die beiden verheiratet. Der Wirtschaftsmanager stand unter anderem an der Spitze der Linde AG und war bis April 2026 Aufsichtsratsvorsitzender von Continental. Im "Gala"-Interview erzählt Ruge, auch ihr Mann achte inzwischen stärker auf seine Gesundheit. Er habe seine Ernährung umgestellt, die Kohlenhydrate stark reduziert und behalte seinen Zuckerwert genau im Blick. Auch bei ihrem eigenen Umgang mit Longevity bleibt Ruge zurückhaltend: "Ich teste nur das, was laut Studienlage sinnvoll oder zumindest vielversprechend ist, bin also kein weiblicher Biohacker, kein Selbstoptimierer um jeden Preis." Dabei geht es Ruge nicht allein darum, möglichst lange gesund zu bleiben. Auch die kleinen Glücksmomente des Alltags sind für sie Teil eines guten Lebens.