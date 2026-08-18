Tragisches Schicksal Zwischen Hollywood und Trauer: Hayden Panettieres bewegende Familiengeschichte Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Lars-Ole Grap :newstime Hayden Panettiere ist tot Videoclip • 01:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hayden Panettiere ist tot. Der "Nashville"-Star stirbt am 16. August 2026 überraschend im Alter von nur 36 Jahren. Eine offizielle Angabe zur Todesursache liegt bislang nicht vor. Für die Familie Panettiere ist es bereits der zweite schwere Schicksalsschlag: Bereits 2023 stirbt Haydens jüngerer Bruder Jansen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trauerbewältigung: Hier gibt es Hilfe Dieser Artikel enthält Themen wie Tod oder Trauer, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Unterstützung findest du bei der Telefonseelsorge: 0800 1110111 oder 0800 1110222 (kostenlos, anonym, rund um die Uhr). Mehr Infos unter telefonseelsorge.de

Hayden und Jansen Panettiere: Das tragische Schicksal einer Hollywood-Familie Mit dem Tod von Hayden Panettiere verliert eine Familie, deren Kinder das Publikum über Jahrzehnte hinweg mit ihren Erfolgen begeisterten und ebenso an persönlichen Krisen teilhaben ließen, binnen dreieinhalb Jahren beide Kinder. In seiner Erklärung gegenüber ABC News beschreibt Vater Skip Panettiere seine Tochter als "unglaubliches Licht und eine Naturgewalt", die unzähligen Menschen Freude gebracht habe, und bittet um Privatsphäre für die Familie. Was bleibt, ist die Geschichte zweier Geschwister, die gemeinsam vor der Kamera aufwachsen, gemeinsam mit dem Druck des frühen Ruhms ringen und deren Verbindung, wie Hayden es selbst einmal ausdrückt, auch über den Tod hinaus nicht endet.

Alle 6 Staffeln "Nashville" mit Hayden Panettiere ansehen Die US-Serie kannst du kostenlos auf Joyn streamen

Von "The Walking Dead" zur Malerei: Jansen Panettieres Karriere und Leben Jansen Rane Panettiere kommt am 25. September 1994 in New York zur Welt, fünf Jahre nach seiner großen Schwester Hayden. Wie sie steht auch er bereits als Kind vor der Kamera. Er spielt in "Even Stevens" und "Third Watch" mit, übernimmt 2004 an der Seite seiner Schwester eine Rolle in Disneys "Tiger Cruise" und dreht 2005 gemeinsam mit ihr "Racing Stripes". Außerdem spricht er Periwinkle in der letzten Staffel von "Blue's Clues", leiht Truman X in Nickelodeons "The X's" seine Stimme und tritt 2019 als Casper in "The Walking Dead" auf. Posthum ist Jansen Panettiere 2025 in "Bart Bagalzby and the Garbage Genie" als Fizz zu sehen. Der Film wurde bereits einige Jahre zuvor gedreht. Seine letzte zu Lebzeiten veröffentlichte Filmrolle übernimmt er 2022 in "Love and Love Not". In den Jahren vor seinem Tod verlagert Jansen seinen kreativen Fokus zunehmend auf die Malerei und teilt seine Gemälde auch auf Social Media.

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Jansen Panettiere: Woran starb Hayden Panettieres Bruder? Im Februar 2023 erscheint Jansen nicht zu einem vereinbarten Termin. Als ein besorgter Freund nach ihm sieht, findet er ihn leblos in seiner Wohnung. Er alarmiert sofort den Rettungsdienst und beginnt mit Wiederbelebungsversuchen, doch für Jansen kommt jede Hilfe zu spät. Die eintreffende Polizei vermerkt später, dass keine Anzeichen von Fremdeinwirkung vorliegen. Jansen Panettiere wird nur 28 Jahre alt. Die Familie hält sich zunächst zurück, während die Ermittlungen laufen. Ende Februar 2023 gibt die Familie gegenüber ABC News das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bekannt: Ursache ist eine Kardiomegalie, eine krankhafte Vergrößerung des Herzens, in Verbindung mit Komplikationen an der Aortenklappe. In ihrer gemeinsamen Erklärung zeichnet die Familie ein liebevolles Bild von Jansen: Seine Wärme habe sich im Blick gezeigt, sein Charme im Lächeln - und seine Seele vor allem in seinen Gemälden, denen er sich in den letzten Jahren seines Lebens mit wachsender Leidenschaft gewidmet hatte.

Nach Jansens Tod entsteht die Jansen Rane Panettiere Art Foundation, die sein künstlerisches Vermächtnis bewahren und aufstrebende Künstler:innen unterstützen soll. Erst Jahre später, in ihren am 19. Mai 2026 erschienenen Memoiren "This Is Me: A Reckoning", spricht Hayden Panettiere offen über ein weiteres, bis dahin nicht öffentlich bekanntes Kapitel: Ihr Bruder habe vor seinem Tod mit einer schweren Drogenabhängigkeit gekämpft und konsumierte laut ihren eigenen Angaben zeitweise Crack und Heroin. Einen bestätigten Zusammenhang zwischen dieser Abhängigkeit und der amtlich festgestellten Herzerkrankung gibt es nicht.

Die Geschwister Jansen und Hayden Panettiere gemeinsam bei den Environmental Media Awards 2013. Bild: picture alliance / Captital Pictures | Tony Michaels/Roth Stock

Tod von Jansen Panettiere: Wie Hayden Panettiere mit Trauer und Angststörung kämpft Der Verlust ihres einzigen Bruders verändert Hayden Panettiere tiefgreifend. In einem Interview mit Fox News im März 2023 sagt sie zu seinem Tod: Diesen Verlust werde sie nie überwinden, egal, wie viel Zeit vergehe. Jansen bleibe für immer an ihrer Seite. Die Trauer setzt ihr auch körperlich extrem zu. Binnen weniger Tage nimmt sie deutlich an Gewicht zu. Zudem entwickelt sie eine schwere Agoraphobie - eine Angststörung, die umgangssprachlich oft als "Platzangst" bezeichnet wird. Verstärkt wird ihre Angst seinerzeit durch Paparazzi, die bei der privaten Beerdigung keine Rücksicht nehmen. Ausgerechnet die Promotion für ihre Rückkehr vor die Kamera nach einer vierjährigen Auszeit in "Scream VI" führt sie zu ihrem ersten großen TV-Auftritt bei "Good Morning America". Als Moderator Michael Strahan live sein Beileid ausspricht, kämpft Panettiere sichtlich mit den Tränen, bleibt aber stark: Ihr Bruder sei weiterhin bei ihr.

Hayden Panettiere: Karriere, Erfolge und die persönlichen Krisen der Schauspielerin Hayden Lesley Panettiere steht bereits als Baby mit nur elf Monaten für einen Werbespot vor der Kamera und bleibt von da an nahezu ununterbrochen im Rampenlicht: Seifenopern-Rollen, der internationale Durchbruch als Claire Bennet in der NBC-Serie "Heroes" (2006–2010), zwei Golden-Globe-Nominierungen als Country-Sängerin Juliette Barnes in "Nashville" (2012–2018), dazu die Hauptrolle der Kirby Reed in "Scream 4" und "Scream VI". Ihre letzte Filmrolle hat sie in dem Thriller "Sleepwalker" (2026). Privat durchlebt sie parallel schwere Krisen: eine schwere postpartale Depression sowie, wie sie selbst öffentlich einräumt, eine Alkohol- und Opioidabhängigkeit. In ihren Memoiren, die kurz vor ihrem Tod erscheinen, spricht sie erstmals auch offen über frühere traumatische Erfahrungen in der Filmindustrie sowie über ihre Bisexualität.

Hayden Panettiere und Tochter Kaya: Warum Wladimir Klitschko das Sorgerecht erhielt Aus Hayden Panettieres On-off-Beziehung mit dem früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko geht 2014 Tochter Kaya hervor. Panettiere hat mit einer postpartalen Depression, Wochenbettdepression genannt, zu kämpfen, die sie später als Phase tiefer Hoffnungslosigkeit beschreibt. 2018 überlässt sie Klitschko das alleinige Sorgerecht. Diese Entscheidung bezeichnet sie selbst als eine der schwersten ihres Lebens. Doch sie war für sie ein notwendiger Schritt, um Kaya Stabilität zu bieten und gleichzeitig an der eigenen Genesung zu arbeiten. Kontakt zu ihrer Tochter hielt sie fortan über Besuche und Videotelefonate.

Du liest gern unsere News & Storys? So siehst du mehr davon Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis. Joyn als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen