Ein angesehener Chefarzt verabreicht seinen Sex-Partnerinnen heimlich Kokain. Mindestens fünf Frauen sind betroffen, eine stirbt sogar an den Folgen. Ein Fall, der durch seine Brutalität erschüttert.

Drogen heimlich verabreicht: Das Vorgehen des Kokain-Arztes

Sechs Tage lang kämpft eine Frau im Krankenhaus in Sachsen-Anhalt ums Überleben. Doch sie schafft es nicht: Im Februar 2018 stirbt sie nach einem kardiogenen Schock.

Der toxikologische Befund zeigt, dass das Herzversagen durch eine Überdosis Kokain ausgelöst wurde. Der trauernde Ehemann der 38-Jährigen glaubt, er hört nicht recht: Seine Frau hat keine Drogen konsumiert.

Wie kann das sein? Die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf und stößt auf den Chefarzt Alexander P. (Name geändert). Mit dem hatte die Frau mehrere Monate lang ein heimliches Verhältnis.

Einen Monat nach dem Tod seiner Geliebten verhaftet die Polizei den 42-Jährigen - in seinem Auto, das er unter Drogeneinfluss gesteuert hat. Nach und nach kommen die Details ans Licht. Ein Jahr zuvor lernt der plastische Chirurg sein späteres Opfer kennen: Er operiert ihre Hand wegen einer Sehnenscheidenentzündung. So gewinnt er ihr Vertrauen. Die beiden beginnen ein Verhältnis.

Was sie nicht weiß: Ihr Freund gibt ihr heimlich Drogen, um sie gefügiger zu machen. Für ihr Herz ist die Menge an Kokain zu viel. Sie stirbt. Die Ermittlungen der Polizei zeigen: Die 38-Jährige ist nicht das einzige Opfer des skrupellosen Arztes.