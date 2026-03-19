Neue True-Crime-Reihe "Mord im Dorf" Haddamar: Wie eine Leiche als Schweinefutter weitere Verbrechen ans Licht bringt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel Auf Joyn ansehen Trailer: "Mord im Dorf" Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nur durch einen Zufall kommt heraus, welch grausigen Dinge sich auf einem Bauernhof im hessischen Haddamar abgespielt haben: Ein Bauer verfüttert die Leiche eines Hofarbeiters. Hat er auch seine Eltern ermordet? Die neue True-Crime-Serie "Mord im Dorf" geht der Sache auf den Grund.

Vom verschwundenen Knecht und der Urne voller Blumenerde Friedhelm B. verschwindet eines Tages spurlos. Den 73-Jährigen kennen im hessischen Haddamar alle: Schließlich arbeitete er jahrelang auf dem größten Hof im Dorf. Auch nach seiner Rente besucht er ihn regelmäßig zum Mittagessen. Der idyllische und abgelegene Ortsteil von Fritzlar zählt 360 Einwohner:innen. Erreichbar ist er nur über eine einzige Straße. Die Bewohner:innen wundern sich, wo der Knecht geblieben ist. Der junge Landwirt Christian R. hat eine Erklärung: Zuerst sagt er, dass der Mann im Krankenhaus ist, später erwähnt er ein Pflegeheim. Im Februar 2006 lädt er das Dorf plötzlich zur Beisetzung einer Urne ein, denn Friedhelm B. sei leider verstorben. Aber da er weder Sterbeurkunde noch Bescheinigung für die Einäscherung vorlegen kann, ist die Beerdigung rechtswidrig. Der Friedhofsausschuss muss die Sache der Polizei in Kassel melden.

Viel Fantasie braucht man nicht, um zu wissen, dass da etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Detlev H. Wolf, damaliger Vorsitzender des Friedhofsausschusses in Haddamar

Die Kriminalpolizei beginnt zu ermitteln und stellt fest, dass der Knecht immer noch seine Rente erhält. Ist er womöglich noch am Leben? Aber was ist dann in der Urne? Als die Ermittler:innen sie öffnen, folgt die nächste Überraschung: Darin befindet sich keine Asche, sondern Blumenerde. Die Polizei lädt Christian R. vor. Der gesteht sofort, dass die ganze Urnenbeisetzung ein Schwindel war. Der Mann beginnt auszupacken, und Stück für Stück kommt ein Verbrechen ans Licht, das zunächst vor allem makaber erscheint. Doch dahinter steckt noch mehr, wie die erste Folge der neuen True-Crime-Reihe "Mord im Dorf" erzählt.

Was dann herauskam, hätten wir uns im Traum nicht vorstellen können. Helmut Göbel, Nachbar

"Mord im Dorf" immer freitags um 20:15 Uhr In der neuen True-Crime-Reihe "Mord im Dorf" geht es um Kriminalfälle, die sich inmitten dörflicher Gemeinschaften zugetragen haben. Jede Folge bringt schockierende Wahrheiten über Mord und Totschlag ans Licht und offenbart Motive wie Schulden, Neid, Eifersucht und Familiendramen. Die Episoden kannst du ab 20. März freitags um 20:15 Uhr auf Kabel ansehen und auf Joyn kostenlos streamen.