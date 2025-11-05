Seit 2020 vermisst
True Crime aus Deutschland: Wie ist Scarlett S. vor fünf Jahren verschwunden?
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Im Jahr 2020 verschwindet die 26-Jährige spurlos, nachdem sie zur letzten Etappe ihrer Wanderung aufgebrochen war. Seitdem bleibt die Frage offen, was mit Scarlett S. passiert ist. Die Sendung "Das letzte Lebenszeichen" geht dem ungeklärten Fall nach und beleuchtet die mysteriösen Umstände ihres Verschwindens.
Der Fall Scarlett S.: Was ist vor fünf Jahren passiert?
Wenn Menschen plötzlich verschwinden, bleiben neben Sorgen und Panik der Angehörigen viele Fragen. Im Fall der vermissten Scarlett S. steht ihre Familie und die Polizei auch fünf Jahre später noch vor einem Rätsel.
Die wenigen Fakten, die heute bekannt sind, lassen viele Fragen offen: Am 10. September 2020 begibt sich Scarlett auf die sechste und damit letzte Etappe eines Wanderwegs im Schwarzwald und kommt nicht mehr zurück.
Eine groß angelegte Suchaktion beginnt. Polizei, Bergwacht und freiwillige Feuerwehr durchkämmen das riesige Areal mit Hubschraubern, Hunden und Drohnen. Doch nichts bringt den erhofften Hinweis. In den Tagen, Wochen und Monaten danach tauchen immer wieder vereinzelte Spuren auf - mittlerweile sind mehr als 600 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Aber keine führt zu der Wanderin.
Seitdem kommen immer wieder neue Details über ihr Leben und die letzten Tage vor ihrem Verschwinden ans Licht. Wurde sie Opfer eines Verbrechens, war es ein Unfall oder ist sie am Ende vielleicht sogar freiwillig untergetaucht?
In der Doku-Reihe "Das letzte Lebenszeichen" auf Kabel Eins wird der Fall noch einmal aufgerollt und ein tiefer Einblick in die Hintergründe und die verzweifelte Suche nach Scarlett gewährt. Ermittler:innen erhoffen sich dadurch, neue Aufmerksamkeit auf den Fall lenken zu können, um am Ende vielleicht doch noch herauszufinden, was im September 2020 wirklich passiert ist.
Diese Doku-Reihe auf Joyn befasst sich genaustens mit dem Fall
Wer war Scarlett S.?
Ihr Vater Ralf beschreibt Scarlett als optimistisch, lebensfroh, interessiert an der Welt und zielstrebig. Sie soll sehr selbstständig gewesen sein, ist gern allein gereist. Vor allem durch asiatische Länder und hat immer wieder von der herzlichen und rücksichtsvollen Art der Menschen dort geschwärmt. Dass sie freiwillig untertauchen und ihr altes Leben zurücklassen würde, kann er sich nicht vorstellen.
Morgen, am 6. November 2025, erzählt ihr Vater genauere Details zu den jetzigen Erkenntnissen rund um seine verschwundene Tochter.
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream
Worum geht es bei "Das letzte Lebenszeichen"?
Die letzte Nachricht, Audiobotschaft oder Videoaufnahme eines getöteten oder vermissten Menschen ist für Kriminalisten von größtem Wert. Auch für die Hinterbliebenen ist dieses Zeitdokument von großer emotionaler Bedeutung - ist es doch die letzte Spur, welche die geliebte Person geschaffen hat. Aber, was sagt die Botschaft aus? Hat der oder die Tote vielleicht etwas gewusst oder geahnt? Die Doku-Reihe erzählt bewegende und spannende Fälle.
Vermisstenfälle auf Joyn verfolgen
